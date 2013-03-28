بورصة الكويت تطوق عمليات بيع 4 ملايين سهم على المكشوف

سعت إدارة البورصة في الكويت أمس إلى تطويق عمليات "البيع على المكشوف" التي اكتشفت مؤخراً ومعالجتها بشكل سريع.

ووفقاً لصحيفة القبس الكويتية، فقد قالت مصادر موثوقة، إن إدارة البورصة مارست عمليات شراء بأكثر من 4 ملايين سهم على أحد الأسهم التي شهدت عمليات البيع على المكشوف، وذلك بتعليمات مباشرة من مدير البورصة.

الجدير ذكره أن عمليات الشراء التي تمت لتغطية الانكشافات في الحسابات الخليجية تتم على نفقة وحساب المتداول، وكذلك من خلال حساب التداول الذي مارس العملية عبر شركة الوساطة المعنية.

وعلمت المصادر أن البورصة راجعت بشكل عاجل مع المقاصة والإدارات المعنية الحسابات التي تعود لمستثمرين خليجيين أو غيرهم حتى يتم إغلاق تلك الانكشافات بشكل عاجل ومن دون الانتظار إلى أن تأتي الشهادة من السوق الخارجي الذي يملك فيه المستثمر أسهمه.

وشهدت أروقة البورصة أمس عدة اجتماعات تنسيقية بسبب ما تمت إثارته حول ثغرات البيع على المكشوف، ووفقاً لمعلومات، قالت مصادر إن هذا الأمر ليس بجديد وإنه سبق أن تم التنبيه إليه مرات عديدة.

على صعيد متصل، قالت مصادر إن جهات رقابية غير مرتاحة مما يحدث ومن الثغرات العديدة التي تظهر، والخروقات السائدة في السوق من دون الطلب من الجهات الرقابية بحثها ووضع الضوابط الخاصة بها.



