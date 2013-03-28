سوق مصر يستقر في المربع الأخضر مع تنفيذ صفقة سوسيتيه جنرال

قادت عمليات الشراء الواسعة التي قام بها المستثمرون العرب والأجانب، صباح اليوم، سوق مصر إلى تحقيق ارتفاعات طفيفة، محافظاً على الإغلاق في المربع الأخضر، بعد سلسلة طويلة من الخسائر الكبيرة التي حققها في جلسات بداية الأسبوع الجاري.

وقال محللون ومتعاملون في السوق إن أداء السوق شهد بعض التحسن خلال جلستي أمس واليوم، مشيرين إلى أن ما صاحب صفقة استحواذ بنك قطر الوطني على الأهلي سوسيتيه جنرال كان أكبر دافع لخسائر السوق خلال جلسة الثلاثاء الماضي، لكن بدعم الأخبار الإيجابية التي بدأت تتردد أمس عاد السوق للصعود ولكن على استحياء.

وأعلنت لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية، اليوم، استبعاد الورقة المالية "سوسيتيه جنرال" من مؤشرات السوق، وذلك على خلفية قيام بنك "قطر الوطني" بالاستحواذ على نحو 97.1% من أسهمه. وأوضحت البورصة أنه طبقاً لمنهجية المؤشر فقد استقر رأي اللجنة على استبعاد البنك نتيجة فقدانه أحد الشروط في الاستثمار، وسيتم تنفيذ التغييرات اعتباراً من جلسة الأحد 7 إبريل/نيسان المقبل.

وتمكن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق من تحقيق مكاسب تقدر بنحو 0.6 مليار جنيه تعادل 0.16%، مرتفعاً من مستوى 358.2 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 358.8 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.

كما أعلنت إدارة البورصة المصرية، اليوم، أنه تم تنفيذ عرض شراء نحو 430.782.421 مليون سهم بسعر 38.65 جنيه، وبقيمة بلغت نحو 16.6 مليار جنيه، حيث كان بنك "قطر الوطني" أعلن عن عرض شراء عدد 443 مليوناً، و535 ألفا، و902 سهم تمثل نسبة 100% من أسهم "سوسيتيه جنرال"، وفقاً للأحكام الواردة بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لعام 1992، بسعر 38.65 جنيه للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية 17.142 مليار جنيه.

واستمرت فترة سريان العرض عشرين يوم عمل، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء، الموافق 26 فبراير/شباط الماضي، حتى نهاية جلسة تداول الاثنين الموافق 25 مارس/أذار الحالي.

وكانت شركة "إتش سي" للأوراق المالية، المستشار المالي للبنك، قد كشفت أن سعر تقييم أسهم "سوسيتيه" بلغ 35.25 جنيه للسهم الواحد، محتسباً على أساس ثلاث طرق للتقييم، وأشارت إلى أن السعر المعروض في عرض الشراء الإجباري هو 38.65 جنيه للسهم، ما يعني أن سعر العرض يعتبر جيداَ لمساهمي البنك.

وقرر حملة أسهم نحو 1.4 مليون سهم، العدول عن بيع أسهمها في عرض الشراء، بعد قيام االبورصة بفتح سوق العمليات الخاصة، وذلك للسماح للراغبين في العدول عن قرار البيع على إثر فرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% دون خصم أي تكاليف على الأرباح الناتجة عن معاملات الأوراق المالية.

وعلى صعيد المؤشرات فقد شهد تبايناً طفيفاً، ففيما أغلق المؤشر الرئيسي والمؤشر الأوسع نطاقاً في المربع الأخضر، استقر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة في المربع الاحمر.

وتمكن المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" من إضافة نحو 20 نقطة تعادل 0.38%، مرتفعاً من مستوى 5163 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 5183 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وتمكن مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً من إضافة نحو نقطتين بما يعادل 0.22%، مرتفعاً من مستوى 746 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 748 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

فيما خسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" نحو نقطة واحدة تعادل 0.12%، متراجعاً من مستوى 448 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 447 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.