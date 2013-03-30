استئناف صادرات تركيا من الذهب لإيران بـ120 مليون دولار

أظهرت بيانات أن تركيا قامت بتصدير ما قيمته نحو 120 مليون دولار من الذهب إلى إيران في فبراير شباط، الأمر الذي ينبئ بأن تجارة الذهب مقابل الغاز الطبيعي بين البلدين استؤنفت على الرغم من تشديد العقوبات الأمريكية ولكن عند مستويات أقل من الذروة التي سجلتها العام الماضي.



وقال معهد الإحصاء التركي في تقريره أن تركيا لم تبع ذهبا الى ايران في يناير كانون الثاني لأن البنوك والتجار كانوا يترقبون موعد السادس من فبراير شباط لتنفيذ العقوبات الأمريكية التي شددت الرقابة على مبيعات المعادن النفيسة.



وكانت الولايات المتحدة منحت تركيا إعفاء لمدة ستة أشهر من العقوبات على التجارة مع ايران ينقضي في يوليو تموز لكن البنوك والتجار ما زالوا يتوخون الحذر.



واظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن تركيا باعت ما قيمته 117.9 مليون دولار من الذهب لإيران الشهر الماضي وان الصادرات إلى الإمارات العربية المتحدة التي كانت فيما مضى طريقا للتجارة العابرة إلى طهران زادت إلى 402.3 مليون دولار من 371 مليونا في يناير كانون الثاني.



وقال تاجر ذهب في إسطنبول طلب ألا ينشر اسمه "بسبب العقوبات لا أحد يريد جذب الأنظار. لعل هذا هو السبب في أن الصادرات الى ايران توقفت في يناير."



واستدرك بقوله "لكن التجارة مع ايران مستمرة وستكون هناك دائما تحويلات وبالنظر الى أرقام العام الماضي فإن الصادرات إلى إيران في فبراير منخفضة جدا ولذلك فليس من المتوقع أن تسبب أي مشكلات."



وكان مبيعات تركياالشهرية من الذهب لإيران قد بلغت ذروتها في يوليو تموز الماضي مسجلة 1.8 مليار دولار أي أكثر من عشرة أمثال قيمة الصادرات الى طهران الشهر الماضي

