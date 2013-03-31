وزير ألماني: ودائع منطقة اليورو آمنة

قال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله إن الودائع الادخارية في منطقة اليورو آمنة، مضيفاً أن قبرص "حالة خاصة"، وليست نموذجاً لعمليات إنقاذ في المستقبل.

وفي مقابلة مع صحيفة بيلد نشرت يوم السبت نأى شيوبله بنفسه عن تصريحات لرئيس مجموعة اليورو يوروين ديسيلبلويم الذي قال يوم الاثنين الماضي إن برنامج الإنقاذ المتفق عليه لقبرص - وهو الأول الذي يشمل فرض رسوم على ودائع البنوك - سيكون نموذجا لمعالجة الأزمات في المستقبل.

وقال شيوبله "قبرص حالة خاصة وستظل كذلك. الودائع الادخارية في أوروبا آمنة".

وأضاف شيوبله أن المشكلة في قبرص تمثلت في إفلاس بنكين كبيرين وعجز الحكومة عن ضمان الودائع.

وقال "لذا تعين على سائر دول منطقة اليورو تقديم المساعدة.. قررنا معا في مجموعة اليورو أن يتحمل الملاك والدائنون جزءاً من تكاليف الإنقاذ - بعبارة أخرى أولئك الذين ساهموا في صنع الأزمة".

وقال شيوبله إنه على ثقة من أن قبرص ستستطيع سداد قيمة المساعدة بالكامل، وقال "سيمر اقتصاد قبرص الآن بعملية تصحيح طويلة ومؤلمة، لكن البلد سيسدد القرض عندما يقف على أساس اقتصادي متين.

وقال إن اليورو أقوى الآن من أي وقت منذ عام 2010.

