"الإمارات دبي" يُدرج سندات بـ750 مليون دولار في "ناسداك"

أدرجت "ناسداك دبي"، الأحد، سندات تقليدية بقيمة 750 مليون دولار أميركي صادرة عن "بنك الإمارات دبي الوطني"، إحدى المجموعات المصرفية الرائدة في المنطقة، ومقره دبي.

ويعزز هذا الإدراج من مكانة الإمارة كوجهة رئيسية لإدراج الأوراق المالية ذات الدخل الثابت. وبذلك ترتفع القيمة الاسمية للسندات التقليدية والصكوك (السندات الإسلامية) المدرجة في بورصات دبي إلى 19.70 مليار دولار أميركي.

وفقاً لبيان صحافي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، فقد فاق الإقبال على سندات بنك الإمارات دبي الوطني القيمة المطلوبة 3.5 مرة من خلال تسجيل ما يزيد على 160 طلباً للاكتتاب، الأمر الذي يعكس الإقبال الكبير على سندات البنك من المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي، وتوزع الطلب بنسبة 47% من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و28% من آسيا و25% من أوروبا.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة في بنك الإمارات دبي الوطني": "إن ما تتمتع به ناسداك دبي من مكانة رفيعة كبورصة عالمية ستتيح لسندات بنك الإمارات دبي الوطني الجديدة مزايا انتشار أوسع في منطقة تواجد أعمالنا وخارجها. كما أن إدراج هذه السندات في ناسداك دبي سيتيح لنا الاستفادة من الدعم الذي يقدمه لنا إطار عمل تنظيمي دولي، ونحن في موقعنا داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد كانت عملية الإدراج سهلة ومتميزة بالنسبة لنا كمصرف يسعى لإصدار سندات دولية".

ومن جهته، قال عبدالواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة "ناسداك دبي": "تمثل سندات بنك الإمارات دبي الوطني، التي تعد الأحدث في سلسلة إصدارات السندات وعمليات الإدراج في سوق المال بدبي هذا العام، دليلاً آخر على نجاح القطاع في تلبية احتياجات جمع رؤوس الأموال للشركات الإقليمية في ظل بيئة اقتصادية متنامية. وبدورها، ستواصل أسواق رأس المال في دبي كسب المزيد من الزخم في كل من قطاعي السندات التقليدية والإسلامية، مع الحفاظ على اهتمامها بتوفير خدمات متميزة للمستثمرين من خلال طرح مجموعة واسعة من خيارات التمويل."

وقد أدرجت حكومة دبي، في شهر يناير، صكوكاً وسندات تقليدية في سوق دبي المالي بقيمة إجمالية قدرها 1.25 مليار دولار. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أدرجت هيئة كهرباء ومياه دبي وطيران الإمارات صكوكاً بقيمة مليار دولار لكل منها في بورصة ناسداك دبي.