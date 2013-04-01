بورصة مصر تسجل أدنى مستوى في 17 أسبوعاً

سجّلت البورصة المصرية بنهاية تداولات، الاثنين، أدنى مستوى في نحو 17 أسبوعاً، متأثرة بعمليات بيع من المستثمرين المصريين والعرب، مع استمرار الضغوط على الوضع الاقتصادي للبلاد، بينما أغلقت أسواق الأسهم العربية على تباين في الأداء.

وفقد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة 41.7 نقطة، ليغلق عند مستوى 5057 نقطة، متراجعاً لأدنى مستوى له منذ 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال تامر السيد، المدير التنفيذي في شركة أمان لتداول الأوراق المالية، في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء: "السوق يعاني من استمرار الضغوط البيعية وتدني حجم السيولة".

وأضاف السيد أن ضبابية الرؤية بالنسبة لتوصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 4.8 مليار دولار، وما تردد عن مواجهة القاهرة أزمة في تمويل واردات السلع الضرورية يؤثر سلباً على السوق ويزيد من حذر وترقب المستثمرين.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري قال أمس الأحد للأناضول، إن وفداً من صندوق النقد الدولي سيزور مصر مساء غدٍ الثلاثاء، لإجراء محادثات مع الحكومة بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار.

ووقّعت الحكومة المصرية اتفاقاً مبدئياً مع صندوق النقد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكنها أجلت التصديق النهائي في ديسمبر/كانون الأول، بسبب وقوع اضطرابات سياسية في البلاد.

وتكبّدت سوق المال في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي 2013، خسائر بنحو 21 مليار جنيه تعادل 3 مليارات دولار، وفقاً لإحصاءات إدارة البورصة.

وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار: "أداء المؤشرات على مدار الأشهر الثلاث الماضية عكس مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية والاقتصادية وجعل القرارات الاستثمارية للمتعاملين في بعض الأوقات عشوائية وغير مدروسة".

وتباين أداء أسواق المال العربية، حيث ارتفعت البورصة السعودية بنحو 0.45% رابحة 32.1 نقطة، لتبلغ مستوى 7157.8 نقطة، وتحول المؤشر السعري لبورصة الكويت للارتفاع بنحو 0.2%، مكتسباً 14.9 نقطة، ليصل إلى مستوى 6736.4 نقطة، وسجلت بورصة الأردن صعوداً بنسبة 8.%، رابحة 18.5 نقطة، لتبلغ مستوى 2119.9 نقطة، كما ارتفع سوق فلسطين بنسبة 0.08%، مكتسباً 0.38 نقطة، ليصل إلى مستوى 473.3 نقطة.

وفي المقابل تراجعت عدة أسواق عربية، حيث انخفض سوق دبي المالي بنحو 0.19%، فاقداً 3.4 نقطة، ليصل إلى مستوى 1825.7 نقطة، وتراجع المؤشر القطري بنحو 0.89%، خاسراً 76.7 نقطة، ليغلق عند مستوى 8500.9 نقطة.

وهبط سوق البحرين بنحو 0.04%، فاقداً 0.4 نقطة، ليصل إلى مستوى 1091.1 نقطة، كما انخفض المؤشر العام لسوق مسقط بنحو 0.35%، خاسراً 20.8 نقطة، ليصل إلى مستوى 5968.6 نقطة. وهبط سوق العراق بنحو 0.08 %، بعد أن فقد 0.1 نقطة، ليبلغ مستوى 119.6 نقطة.