بورصة الكويت تعلق تداول 17 سهماً بسبب عدم إعلان نتائجها

قررت بورصة الكويت تعليق التداول في أسهم 17 شركة مدرجة بسبب عدم إعلانها نتائجها السنوية ضمن المهل النظامية، حيث يلزم نظام البورصة بأن تنشر الشركات نتائجها في غضون ثلاثة أشهر من انتهاء السنة.

وقالت إدارة البورصة في بيان على موقعها الالكتروني ان بين الشركات المعلقة 10 شركات استثمارية.

وشملت الشركات التي تم وقف تداول أسهما اعتبارا من أمس الاثنين، كل من الشركة الكويتية للاستثمار، وشركة الساحل للتنمية ‏والاستثمار، وشركة بيت الاوراق المالية، وشركة الاستثمارات الصناعية والمالية، ‏وشركة الامان للاستثمار، وشركة أعيان للإجارة والاستثمار، وشركة بيت الاستثمار العالمي، وشركة تمويل الاسكان، وشركة القرين القابضة، وشركة المدينة للتمويل والاستثمار، وشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية، وشركة مدينة الاعمال الكويتية العقارية، والشركة الكويتية لصناعة الانابيب، وشركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية، والشركة الوطنية للتنظيف، وشركة مجموعة الصفوة القابضة، والشركة الوطنية للميادين.