الذهب ينخفض 1.5% مع ارتفاع الأسهم الأميركية

انخفض الذهب 1.5 في المئة مسجلا أكبر خسارة يومية منذ أكثر من شهر، بعدما ضعفت جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن وسط تفاؤل اقتصادي رفع الأسهم الأميركية لتقترب من مستوى قياسي.

وخسرت الفضة أكثر من اثنين في المئة لتنزل لأدنى مستوى في ثمانية أشهر، كما هبطت مجموعة البلاتين بشكل حاد أيضا وسط إقبال على بيع المعادن.

وتعرض الذهب لضغط مع اقتراب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي للأسهم الأمريكية من أعلى مستوى على الإطلاق خلال التعاملات.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 1.4 في المئة إلى 1576.45 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 1849 بتوقيت جرينتش بعدما هبط في وقت سابق إلى 1573.39 دولار وهو أدنى سعر له منذ الثامن من مارس/اذار.

وهبطت الفضة في وقت سابق لأدنى مستوى منذ منتصف اغسطس اب إلى 27.16 دولار للأوقية. وتراجعت لاحقا 2.5 في المئة إلى 27.32 دولار.

وخسر البلاتين 1.2 في المئة إلى 1570.74 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 1.7 في المئة إلى 765.47 دولار للأوقية.