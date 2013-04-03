نصف الشركات تضاء بـ"الأخضر" في تداول سوق الأسهم السعودية

افتتحت السوق المالية السعودية على 7,172.57 نقطة، وتم تداول حتى الآن 47,649,020 سهما بقيمة 1.6 مليار ريال، بعدد صفقات 41 ألف صفقة، وفي الوقت الذي ارتفعت أسهم 64 شركة، انخفضت قيمة 60 سهماً آخر.

إلى ذلك، أعلنت هيئة السوق المالية أنه تم إيقاف سهم شركة "الباحة للاستثمار والتنمية" بناءً على طلب الشركة، حيث يتوقع أن تصدر الشركة بياناً سيكون "حدثاً" مهماً، بحسب ما ذكرت في موقع السوق.

في حين أشارت السوق المالية السعودية إلى إضافة أسهم المنحة المجانية وتعديل سعر سهم مجموعة الطيار للسفر، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية لمجموعة الطيار على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية بواقع سهم واحد مجاني لكل سهمين، وعليه فقد تم إضافة أسهم المنحة المجانية إلى محافظ المساهمين وتعديل سعر إغلاق السهم أمس في نهاية الجلسة إلى 62.5 ريال.

وكان مؤشر السوق في بداية تداولاته انخفض بنسبة 2.22% من قيمة الأسهم.

وجاءت شركة تهامه للإعلان الأكثر ارتفاعاً، حيث بلغ سعر السهم 101.7، بنسبة تغيير 4.6، في حين جاء خلفها شركة "ساسكو" بقيمة 26.70 ريال وبنسبة تغيير 3.49، بينما حلّت وفا للتأمين الأكثر انخفاضاً، وجاء صافي التغيير 6.75، وبنسبة 5.08، أما شركة "سابك" فقد كانت أسهمها أكثر تداولاً منذ افتتاح السوق، حيث تم تداول 95,669,158.75 سهما وكان آخر سعر مسجّل لسابك 96.50 ريال.