البورصة المصرية ترفع مكاسبها لـ2.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس محققة مكاسب قوية، بدعم عمليات شراء واسعة قام بها المستثمرون العرب والمصريون.

وفيما تجاوزت خسائر الجلسات الأربع الماضية نحو 13 مليار جنيه، تمكن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق من تقليص خسائر الأسبوع، ليحقق خلال جلسة اليوم نحو 2.9 مليار جنيه، بما يعادل نحو 0.83%، مرتفعاً من نحو 345.8 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 348.7 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وقال محللون ومتعاملون في السوق إن هناك عدداً من الأحداث التي عمقت خسائر السوق خلال الجلسات الماضية، خاصة ما يتعلق منها بأزمة البوتاجاز، وأخيراً ما أثير أمس حول اعتزام مجلس الشورى خلال جلسة سرية أمس، الموافقة على التعديلات الضريبية التي اقترحتها الحكومة مؤخراً بشأن فرض مزيد من الضرائب على التعاملات في البورصة.

وقال نائب رئيس إدارة الأصول بشركة إتش سي للأوراق المالية، ولاء حازم، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت": إن الأوضاع السياسية والقلق الذي يسيطر على المستثمرين والمتعاملين في السوق هو أكبر دافع للتراجعات القياسية التي شهدها السوق في تعاملات الأسبوع الماضي، والارتفاعات التي حققها السوق اليوم تؤكد أنه متعطش لأي أخبار إيجابية.

وعلى صعيد المؤشرات فقد تمكنت من تحقيق ارتفاعات جماعية، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.19%، مضيفاً نحو 60 نقطة، بعدما ارتفع من مستوى 4925 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 4985 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.55%، مضيفاً نحو 3 نقاط، بعدما ارتفع من مستوى 431 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 434 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وامتدت الارتفاعات لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي أضاف نحو 5 نقاط بما يعادل نحو 0.74%، مرتفعاً من مستوى 719 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 724 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وأوضح حازم أن كافة المتعاملين في السوق، سواء أفراداً أو مؤسسات أو صناديق أو عرباً أو أجانب، كلهم اتجهوا للبيع، ما دفع إلى زيادة المعروض من الأسهم وقلة عروض الشراء، وبالتالي تحقيق خسائر فادحة خلال جلسات الأسبوع، لكن مشتريات العرب والمصريين هي التي دفعت السوق للصعود.

ولفت إلى أن الأزمة الحقيقية تتمثل في حالة الضبابية التي تسيطر على المشهد في مصر، خاصة أن السوق لن تتعامل بشكل إيجابي سوى في حالة موافقة صندوق النقد على القرض المزمع أن تحصل عليه مصر أو تغيير الحكومة الحالية وتشكيل حكومة تحظى بتوافق وطني من كافة القوى والتيارات السياسية.

وقال إنه لا توجد أي سيولة دخلت الأسوق في الأيام الماضية، إضافة إلى وصول أحجام التداول إلى أرقام أكثر من متواضعة، كما أن نتائج أعمال الشركات لم تعلن حتى الآن، وما يثار هو مجرد توقعات والسوق لن تستجيب للتوقعات، ولكن للأرقام التي يتم تحقيقها ويتم إعلانها.