بورصة مصر تتلقى ضربة موجعة وخسائر حادة بسبب الأجانب

سجلت البورصة المصرية تراجعات قياسية حادة خلال جلسات الأسبوع الماضي، بدعم عمليات البيع الواسعة التي سيطرت على أداء المتعاملين وخاصة الأجانب إضافة إلى المبيعات الطفيفة للعرب والمصريين.

وقال محللون ومتعاملون في السوق إن هناك عددا من الأحداث الخارجية التي عمقت الأداء السلبي لكافة المؤشرات، وخاصة ما يتعلق باستمرار تراجع الجنيه المصري أمام الدولار، ومواصلة تخارج الأجانب من السوق حفاظاً على قيمة استثماراتهم.

وأوضح خبير أسواق المال، صلاح حيدر، في تصريحات لـ "العربية نت"، أن البورصة المصرية تأثرت باستمرار الضغوط البيعية للمتعاملين الأجانب وسط ترقب لسير المفاوضات المصرية مع بعثة صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن المخاوف الخاصة بالضرائب التي ستفرض على البورصة سواء بالنسبة لعمليات الاستحواذ أو توزيعات الارباح أو ضريبة الدمغة على التعاملات حفزت المستثمرين نحو الاندفاع البيعي وسط تراجع للسيولة وانخفاض الشهية الشرائية مع انخفاض المحفزات الجديدة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة على مدار جلسات الأسبوع الماضي نحو 10.1 مليار جنيه تعادل 2.8% متراجعاً من نحو 358.8 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس قبل الماضي إلى نحو 348.7 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد شهدت تراجعاً جماعياً، حيث فقد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" نحو 198 نقطة تعادل 3.8% متراجعاً من مستوى 5183 نقطة لدى إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى نحو 5485 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس الخميس، كما فقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" نحو 13 نقطة تعادل 2.9% متراجعاً من مستوى 447 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس قبل الماضي إلى نحو 434 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وامتدت التراجعات لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً والذي فقد نحو 24 نقطة تعادل 3.2% متراجعاً من مستوى 748 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس قبل الماضي إلى نحو 724 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وأوضح أن الضرائب بصفة عامة لا يتم فرضها بالقطعة ولكنه نظام متكامل، فلا مانع من فرض ضرائب على كل المعاملات في مصر وليس معاملات البورصة فقط، لكن لا يمكن فرض ضرائب على مستثمر يأخذ مخاطر ولا يفرض على مستثمر آخر لا يتعرض لأي مخاطر.

وأشار إلى أن البورصة تعاني من شح للسيولة نتيجة ضعف الثقة الاستثمارية للمتعاملين، ما تسبب في تراجع القوي الشرائية، على خلفية غياب المحفزات للمتعاملين، قابلها استمرار لحالة الترقب لتطورات الوضع السياسي والاقتصادي والتي تخيم علي السوق منذ عدة أسابيع، منوها إلي أن الأسهم باتت تتخطى نقاط الدعم خلال الأيام الاخيرة نظرا لضعف القوى الشرائية وشح السيولة وهو الاتجاه المسيطر علي السوق منذ ما يقرب من 3 أسابيع خاصة مع تواصل خروج المستثمرين الأجانب من السوق منذ تخفيض موديز للتصنيف الائتماني لمصر بالإضافة الى تخوفاتهم من تعرض الجنيه المصري لمزيد من الهبوط، مؤكداً أن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء دفع كثيرين إلى بيع أسهمهم والتخارج تحسباً لمزيد من الارتفاعات.

وأكد حيدر أن هذه الاوضاع أدت إلى أن عمليات الشراء على بعض الأسهم التي تقترب من نقاط الدعم الأساسية، تواجه عمليات بيع في المقابل مما يجعل الأسهم تستسلم للاتجاه البيعي وتواصل نزيف النقاط متخطية نقاط الدعم مضيفا أن هناك محاولات من المستثمرين لتعويض جانباً من الخسائر السابقة والاستفادة من ضعف الشهية البيعية ووصول الأسهم لمستويات دعم رئيسية ظهرت في شكل مشتريات انتقائية على بعض الأسهم مشيرا الى أن أحجام التداولات لازالت تعكس استمرار الحذر الاستثماري متوقعا استمرار أداء مؤشرات البورصة المصرية في اتجاهها العرضي مع استمرار الحذر لدى المتعاملين وفي ظل نقص السيولة الواضح حاليا واستمرار الضغوط الخارجية مع إمكانية حدوث ارتدادات تصحيحية من مستويات الدعم الحالية للحركة إذا ما ظهرت قوى شرائية أو أنباء محفزة خلال الجلسات القادمة.

وتوقع حيدر ظهور سيولة جديدة في السوق بعد إتمام توزيعات الأرباح النقدية للشركات المقيدة بالبورصة والتي شهدت ارتفاعا نسبيا في قيمتها مقارنة بالعام الماضي مؤكدا أن السوق متعطش لأي أنباء إيجابية تدعم صعوده، خاصة أن المؤشرات خسرت طيلة الجلسات الماضية، موضحا أن هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية، متوقعا ظهور عمليات شراء انتقائية لأسهم محددة تخفف من موجة التصحيح التي دخلتها الأسواق منذ فترة، مضيفاً أن العديد من الأسهم توفر حالياً، وبعد إقرار توزيعات الأرباح عائداً إيجابيا على الاستثمار، وأضاف: "من يخرج من البورصة الآن ليس بسبب مشكلات بها بل بسبب مناخ الاستثمار بشكل عام في مصر، فالبنية الأساسية لسوق المال قادرة على جذب شركات جديدة وتوفير التمويل لكن شهية المستثمرين مرتبطة بالعديد من المتغيرات في مصر".