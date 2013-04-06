محللون: اتجاه الأسهم الإماراتية مرهون بتوزيعات "إعمار"

قال محللون ماليون إن أسواق الأسهم الإماراتية تترقب قرارات اجتماع الجمعية العمومية لشركة إعمار العقارية، والتي ستنعقد الثلاثاء المقبل، لتحديد مسارها في الفترة المقبلة، إذ ستكون التوزيعات عاملاً مؤثراً قوياً في تحرك سهم إعمار القيادي، ومن ثم الأسهم الأخرى بالتبعية.

وأوضح المحللون في حديثهم لصحيفة الإمارات اليوم، أنه بناء على توزيعات إعمار ستتخذ القرارات الاستثمارية لمعظم المستثمرين الأفراد فإذا نجحت عمومية الشركة في زيادة نسبة التوزيعات على ‬10٪ نقداً، فسيكون مردود ذلك على سهم إعمار وعلى الأسهم الباقية إيجابياً، أما إذا ظلت التوزيعات كما هي فقد يفقد السهم الزخم الذي يمكنه من الصعود وسيتراجع.

وقالت رئيسة قسم البحوث والدراسات المالية في شركة الفجر للأوراق المالية، مها كنز، إن الأسواق استكملت الأسبوع الماضي حالة الضعف في أحجام التداولات مع ميل الأسعار إلى الانخفاض، عازية ذلك إلى التذبذب الأفقي لسهم إعمار، ثم عودة النشاط إلى السهم بشكل تدريجي.

وتوقعت، استمرار حالة الزخم على السهم في الأسبوع المقبل، ليعوض كامل ما خسره وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية يوم الثلاثاء المقبل، مسوغة توقعاتها بحدوث عمليات مضاربة على السهم نتيجة احتمال رفع قيمة التوزيعات المقترحة من مجلس إدارة الشركة لهذا العام عن ‬10 فلوس للسهم خلال اجتماع الجمعية.

أما المحلل المالي مصطفى حسن، فقال إن الأسبوع الجاري يعد أسبوع الحسم لتحديد مسار أسواق الأسهم في الفترة المقبلة، ولحين إعلان نتائج الربع الأول من العام المالي ‬2013، إذ ستحدد القرارات التي ستصدر عن اجتماع عمومية إعمار العقارية يوم الثلاثاء المقبل توجهات الأسهم ومؤشرات الأداء.

وفسر ذلك بأن السوق تترقب توزيعات إعمار، وبناء عليها ستتخذ القرارات الاستثمارية لمعظم المستثمرين الأفراد فإذا نجحت عمومية الشركة في زيادة نسبة التوزيعات على التوزيعات المقترحة والبالغة ‬10٪ نقداً، فسيكون مردود ذلك على سهم إعمار، وعلى الأسهم الباقية إيجابيا، أما إذا ظلت التوزيعات كما هي فقد يفقد السهم الزخم الذي يمكنه من الصعود ويتراجع.