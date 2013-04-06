مسؤول تركي: اندماج بورصتي مصر وإسطنبول بات وشيكاً

المصدر: اسطنبول - د ب أ

صرح رئيس المجلس التنفيذي لبورصة إسطنبول إبراهيم تورهان، أنهم على وشك الانتهاء من مشروع مع مصر يتم بموجبه اندماج البورصة المصرية مع بورصة إسطنبول.

وقال تورهان في المنتدي الاقتصادي التركي العربي الثامن في إسطنبول، إنهم يطورون مشروعاً سوف يشمل المنطقة بأسرها، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

وأضاف ''أعتقد أنكم سوف ترون قريباً اندماجا أكبر وتعاوناً أوثق في قطاع الخدمات المالية''.

يشار إلى أن علاقة مصر بتركيا ترسخت عقب الثورة المصرية في يناير عام 2011، وكان الرئيس التركي عبد الله جول أول رئيس يزور مصر في مارس 2011.

كما قام الرئيس محمد مرسي بزيارة تركيا في أكتوبر الماضي لحضور فعاليات المؤتمر العام الطارئ الرابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، فيما زار رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مصر في شهر نوفمبر الماضي.