هيئة السوق السعودية توقف تداول سهم "الباحة"

قررت هيئة السوق المالية السعودية، تعليق التداولات رسمياً على سهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية في سوق الأسهم المحلية، وذلك في ظل مخاوف تتعلق بمستقبل الشركة ومدى إمكانية استمرارها، بعد أن أكد مجلس الإدارة أن الموقف المالي للشركة يعاني من صعوبات، وأن قيمة ما على الشركة من التزامات تفوق ما لديها من أصول.

وبحسب بيان أصدرته "الهيئة" على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، قالت فيه إن قرار تعليق سهم "الباحة" جاء بعد أن تبين لمجلس إدارة الشركة أن الموقف المالي والقانوني لها يظهر أن عليها التزامات محتملة تفوق ما لديها من أصول.

وقال البيان "إشارة إلى إعلان شركة الباحة للاستثمار والتنمية على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، يوم الأربعاء 22/5/1434 هـ الموافق 3/4/2013، بخصوص الموقف المالي والقانوني للشركة، حيث تبين لمجلس إدارة الشركة أن عليها التزامات محتملة تفوق ما لديها من أصول".

وأصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً في 10/3/1434هـ الموافق 22/1/2013م بمنح شركة الباحة للاستثمار والتنمية مهلة لتعديل أوضاعها وفقاً للأنظمة ذات العلاقة وذلك حتى إعلان الشركة قوائمها المالية الأولية كما في 31/03/2013.

وبعد انتهاء المهلة، أصدر مجلس الهيئة قراره بتعليق تداول سهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من يوم السبت 25/5/1434هـ الموافق 6/4/2013، حتى إعلان الشركة قوائمها المالية الأولية كما في 31/03/2013م، وبعد إعلان الشركة عن نتائجها المذكورة تنظر الهيئة في ما اتخذته الشركة من إجراءات.

من جهته أكد مراجع حسابات الشركة على وجود شك في قدر الشركة على الاستمرار، لافتاً إلى أن استمرار نشاط الشركة يعتمد على نجاح مفاوضات بشأن الدخول في مشروعات جديدة، وكذلك إنهاء إجراءات تخفيض رأسمالها، ولذك لتفادي تجاوز خسائرها المتراكمة ما نسبته 75% من رأس المال الحالي.

ويبلغ رأس المال المدفوع لشركة الباحة للاستثمار والتنمية 150 مليون ريال موزع على 15 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد.

وأغلق سهم شركة الباحة في آخر يوم تداول الثلاثاء الماضي عند سعر 13.40 ريالا، مقترباً من أدنى سعر سجله السهم على مدار 52 أسبوعا، حيث يقف السعر الأقل عند مستويات 13.05 ريال، في حين أن أعلى سعر كان قد حققه سهم الشركة بلغ نحو 27.40 ريالا، وذلك في 28 أغسطس الماضي.

وهبط مؤشر السوق المالية السعودية أمس، بنسبة 1%، ليغلق عند مستوى 7113 نقطة، وسط سيولة متداولة بلغت 6.3 مليارات ريال في ظل تراجع معظم أسهم الشركات المتداولة.