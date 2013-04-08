العرب والأجانب يقودون بورصة مصر للصعود بعد إلغاء الضرائب

نجحت البورصة المصرية في البقاء داخل المربع الأخضر، للجلسة الثالثة على التوالي، فيما ضاعفت مكاسبها خلال جلسة اليوم، بدعم الأخبار الإيجابية التي أعلنتها وزارة المالية، بشأن إلغاء الضرائب على الاستحواذات والاندماجات وتوزيعات الأرباح على الشركات المدرجة في البورصة المصرية.

ودفعت عمليات الشراء الواسعة التي قام بها المستثمرون العرب والأجانب مؤشرات السوق للارتفاع بشكل جماعي، فيما حاول المصريون الاستفادة من ارتفاعات اليوم لتعويض جزء من خسائر الجلسات الماضية وقاموا بعمليات جني أرباح بحلول منتصف الجلسة، لكن تمكنت السوق من مواصلة الصعود حتى نهاية الجلسة.

وقالت أماني عبدالمطلب، مدير التداول بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إن السوق كانت تبحث خلال الفترة السابقة عن أي أخبار إيجابية، وجاء قرار وزير المالية بإلغاء الضرائب على الاستحواذات والاندماجات وتوزيعات الأرباح على الشركات ليحفز المستثمرين على الاتجاه نحو الشراء وترك السياسة البيعية".

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة خلال جلسة اليوم نحو 3.6 مليار جنيه تعادل 1% مرتفعاً من نحو 350 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 353.6 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وقالت عبدالمطلب إن الحكومة كان يجب عليها أن تدرس قرارات فرض الضرائب، ومقارنة الآثار السلبية التي ترتبت عليها، والآثار الإيجابية، وبالتالي لم نكن بحاجة إلى الحديث عن مثل هذه القرارات الطاردة للاستثمارات في الوقت الذي نعاني فيه من هروب الاستثمارات بسبب ما تشهده مصر من حالات انقسام وخلافات واشتباكات بين التيار المدني والقوى الإسلامية.





ارتفاعات جماعية



وعلى صعيد المؤشرات، فقد شهدت ارتفاعاً جماعياً، حيث أضاف المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" نحو 80 نقطة تعادل 1.58% مرتفعاً من مستوى 5032 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 5112 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

كما أضاف مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" نحو 7 نقاط تعادل 1.63% مرتفعاً من مستوى 433 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 440 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وامتدت الارتفاعات لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً والذي أضاف نحو 11 نقطة تعادل 1.43% مرتفعاً من مستوى 725 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 736 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

كان مستشار وزير المالية المصري، الدكتور عبدالله شحاتة، قد أكد في تصريحات لـ"العربية.نت"، أنه تم إلغاء الضرائب على الاستحواذات والاندماجات وتوزيعات الأرباح على الشركات المدرجة في البورصة المصرية. وتم الاكتفاء بضريبة واحدة هي ضريبة الدمغة بنسبة واحد بالألف على عمليات البيع والشراء.

وأوضحت أماني عبدالمطلب أن كافة الأسهم شهدت ارتفاعات متباينة خلال جلسة اليوم ما دفع المستثمرين المصريين إلى بيع جزء من الأسهم الخاصة بهم لتعويض بعض الخسائر، خاصة أنه لا يمكن التنبؤ باستمرار السوق في المربع الأخضر، لكن ربما تشهد السوق المصرية أداء إيجابياً خلال الفترة المقبلة بدعم السيولة المباشرة التي من المتوقع أن تدخل السوق.

