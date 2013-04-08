نتائج البنوك تدفع السوق السعودية للصعود 47 نقطة

ارتفعت البورصة السعودية يوم الاثنين مدعومة بأسهم البنوك، بعدما أعلن بنكان نتائج تجاوزت توقعات المحللين بينما سجلت أسواق أخرى في الشرق الأوسط مكاسب بفضل إقبال صائدي الصفقات على شراء أسهم قيادية وصعدت البورصة المصرية بعد أن عدلت الحكومة عن فرض ضرائب.

وارتفع سهم بنك الرياض ثالث أكبر بنك سعودي من حيث القيمة السوقية 1.7 بالمئة. وحقق البنك زيادة بلغت 5.5 بالمئة في الأرباح الفصلية بفضل ارتفاع الدخل وهو ما تجاوز توقعات المحللين في استطلاع لرويترز.

وقال علي العدو، مدير المحافظ لدى المستثمر الوطني "نمو الإقراض إيجابي وتظهر النتائج كفاءة في العمليات." وقفز سهم البنك السعودي للاستثمار 8.4 بالمئة بعدما أعلن البنك زيادة أرباحه في الربع الأول من العام 48 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت أسهم البنوك السعودية أداء أضعف من الأداء العام للسوق منذ بداية 2013. وارتفع مؤشر القطاع 2.9 بالمئة منذ بداية العام.

وقال العدو "بشكل عام إذا كان التقلص محدودا في صافي هوامش الفائدة فقد نرى القطاع ككل يتحرك إلى أعلى"، وزادت أيضا أسهم شركات البتروكيماويات وصعد المؤشر الرئيسي للسوق 0.7 بالمئة إلى 7161 نقطة، كاسباً نحو 47 نقطة، ليرفع مكاسبه إلى 5.3 بالمئة في 2013. ولا يزال المؤشر يواجه مقاومة فنية كبيرة عند مستوى 7200 نقطة.



"إعمار" يدعم "مؤشر دبي"

وفي الإمارات حقق مؤشر سوق دبي أكبر مكسب له في يوم واحد خلال ثلاثة أشهر بصعوده 2.2 بالمئة. وجاء الدعم الرئيسي من سهم إعمار العقارية الذي ارتفع 2.1 بالمئة لتصل مكاسبه في 2013 إلى 42.4 بالمئة. وتعقد الشركة العقارية جمعية عامة سنوية غدا الثلاثاء حيث سيبت المساهمون في توزيعات أرباح 2012 ويقول متعاملون إنه قد يتقرر زيادة توزيعات الأرباح المقترحة من عشرة بالمئة.

وصعد سهم بنك دبي الإسلامي 5.7 بالمئة إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2010 لتصل مكاسبه في 2013 إلى 19.4 بالمئة. كان البنك قال يوم السبت إنه سدد 3.8 مليار درهم (1.03 مليار دولار) من دعم مالي حصل عليه من حكومة الإمارات خلال الأزمة العالمية عام 2008.

وقال عامر خان مدير الصندوق في شعاع لإدارة الأصول "سداد القرض يبعث برسائل مشجعة وهو ما تضافر مع حقيقة أن أداء السهم ظل دون أداء القطاع لفترة طويلة."

وسجل سهم دبي الإسلامي أداء أضعف من معظم بنوك الإمارات مثل سهم الإمارات دبي الوطني الذي ارتفع 43.8 بالمئة منذ بداية السنة.

وصعدت بنوك أبوظبي أيضا قبل النتائج المتوقع أن تعلن في الأسابيع المقبلة ليرتفع مؤشر الإمارة 0.5 بالمئة.

"المصرية" تواصل الصعود

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.6 بالمئة مرتفعا للجلسة الثالثة من أدنى مستوى في أربعة أشهر. واشترى مستثمرون من المنطقة أسهما قيادية بعدما ألغت الحكومة ضرائب فرضتها في الآونة الأخيرة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات أرباح الأسهم.

واشترى المستثمرون العرب أكثر مما باعوا بينما ظل المصريون بائعين وكانت تعاملات الأجانب ضعيفة بحسب بيانات البورصة.

وزاد سهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال 2.6 بالمئة بعدما قال مسؤول إن الحكومة سترد إلى المستثمرين ضريبة كانت فرضتها على صفقة بيع أسهم البنك إلى بنك قطر الوطني.

وارتفع سهم البنك التجاري الدولي 4.9 بالمئة وأوراسكوم للإنشاء والصناعة 1.5 بالمئة وأوراسكوم تليكوم 3.6 بالمئة.

