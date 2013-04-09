قطاع الرعاية الصحية يقود الأسهم الأوروبية للتعافي

ارتفعت الأسهم الأوروبية مدعومة بقطاع الرعاية الصحية مع عودة المستثمرين إلى السوق بحذر، مركزين اهتمامهم على بدء موسم نتائج الربع الأول من العام في الولايات المتحدة.

وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعاً 0.2% عند 1164.8 نقطة بعد هبوطه بنسبة 1.6%، يوم الجمعة، بسبب بيانات ضعيفة للوظائف في الولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

وزاد مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.15% إلى 2589.25 نقطة.

وكانت التداولات ضعيفة في ظل تحفظ بعض المستثمرين قبل بدء موسم إعلان النتائج الفصلية في الولايات المتحدة الذي ستفتتحه ألكوا للألمنيوم في وقت لاحق اليوم.

وارتفع سهم نوفارتس للأدوية 1.8%، وكان من بين الداعمين الرئيسيين لمؤشر يوروفرست 300 بعدما رفع بنك أوف أمريكا ميريل لينش تصنيف السهم إلى "محايد"، بحسب ما قاله متعاملون.

وفي أنحاء أوروبا أغلق مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني، مرتفعاً 0.4%، ومؤشر داكس الألماني 0.05%، ومؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1%.