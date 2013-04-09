مباشر تداول تعزز دمج الأسواق العربية في سوق واحد للجميع

أطلقت مباشر تداول، منصة التداول الإلكترونية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منتجاً بحثياً جديداً تحت اسم مباشر للأسواق العربية / سوق واحد للجميع (Mubasher Arab Markets/One Market For All). ويهدف هذا المنتج إلى تزويد المستثمرين بتحليل معمق حول 195 شركة عبر 12 دولة عربية، في خطوة لتعزيز رؤية الشركة التنموية التي تهدف إلى توفير أرقى الخدمات المالية للمستثمرين ورجال الأعمال.

وسيستطيع المستثمرون، من خلال هذا المنتج، استكشاف خياراتهم في ستة قطاعات اقتصادية رئيسية تتضمن المستهلك والرعاية الصحية، الطاقة والصناعة والخدمات، التمويل، المواد الخام، العقارات، خدمات الاتصالات وتكنولوجية المعلومات.

وتأتي هذه الخطوة لتسجّل علامة فارقة في التعاقب السريع للمنتجات المالية التي تطلقها مباشر تداول، لاسيما بعد منتج Real Time Advisory الذي أطلق مؤخراً ليقدم الإرشادات اللازمة للمستثمرين في الوقت اللازم. وتعزز هذه المنتجات من مكانة الشركة خاصة بعد إدراجها ضمن فئة كبريات الشركات الاستثمارية، حيث شرعت "مباشر" إلى توسيع خططها الاستراتيجية من منصة تداول إلكترونية إلى مزوّد خدمات مالية شاملة.

وقال مالك قنواتي، المدير التنفيذي لمباشر للخدمات المالية: "يسعى المستثمرون في المنطقة إلى تنوع استثماري أكبر ليس فقط في مجموعة الخدمات المالية والمنتجات، بل أيضاً في القطاعات والدول التي يستطيعون الاستثمار فيها. ومع دمج كل هذه الخيارات تحت منتج واحد، فإن مباشر تداول تدفع بالمنطقة نحو خطوة عملاقة أقرب إلى سوق عربي موحد حقيقي".

وبدوره، قال عمرو الألفي، رئيس قسم الأبحاث في شركة مباشر للخدمات المالية: "تمتلك مباشر للخدمات المالية قاعدة بيانات واسعة النطاق وشبكات خارجية، ما ساهم في تمكيننا من جمع معلومات موثوقة عن السوق. ويمثل المنتج الجديد أهمية قصوى، ليس فقط لأنه يزوّد المستثمرين بنظرة ثاقبة حول كل شركة من مجموع الشركات الـ195 التي يتضمنها، وإنما يعطيهم نظرة شمولية حول القطاعات الاقتصادية حتى يتمكنوا من اتخاذ القرارات المناسبة واستغلال الفرص التنموية الفريدة".

وتشمل بلدان المنطقة التي يغطيها المنتج كلاً من البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، عمان، قطر، السعودية، تونس والإمارات العربية المتحدة.