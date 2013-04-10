ارتفاع ملحوظ للذهب في التعاملات الآسيوية

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء بعد أن عزز تيسير قوي للسياسة النقدية اليابانية جاذبية المعدن النفيس كأداة للتحوط من التضخم رغم أن مكاسبه قد يقيدها إقبال المستثمرين على شراء الأسهم بحثا عن عوائد أفضل.



وصعد سعر الذهب للبيع الحاضر 1.60 دولار الي 1586.30 دولار للاوقية (الاونصة) بحلول الساعة 0340 بتوقيت جرينتش وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من ابريل نيسان.



واستقرت العقود الامريكية للذهب تسليم يونيو حزيران عند 1586.5 دولار للاوقية.



وتحركت العقود الآجلة للذهب في بورصة طوكيو للسلع باتجاه أعلى مستوى لها على الاطلاق البالغ 5081 ينا للجرام الذي سجلته في فبراير شباط بسبب ضعف العملة اليابانية لكن المكاسب في سوق العقود فشلت في اثارة مزيد من المكاسب لاسعار الذهب البيع الحاضر.



ويترقب المستثمرون محضر أحدث اجتماع للجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي والذي سينشر في وقت لاحق يوم الاربعاء للاسترشاد به على السياسة النقدية للبنك المركزي الامريكي خصوصا أي تغييرات محتملة في برنامجه لشراء ما قيمته 85 مليار دولار شهريا من السندات المدعومة برهون عقارية.



وخفض مصرفا (يو.بي.إس) ودويتشه بنك توقعاتها لاسعار الذهب هذا العام مع تقليص البنك الالماني توقعاته بنسبة 12 بالمئة إلي متوسط قدره 1637 دولارا للاوقية قائلا ان عوائد المعدن الاصفر هذا العام ربما تكون الاسوأ منذ عام 2000.

