البورصة المصرية تدرس آليات معالجة نقص السيولة

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن بدء تطبيق إدارة البورصة آليات جديدة بهدف السعي لرفع مستويات السيولة المتداولة بالسوق التي تعاني من نقص حاد في الفترة الأخيرة.

وقال عمران في تصريحات له، أمس، إن البورصة سترعى خلال الفترة المقبلة لقاءات عدة بين بنوك الاستثمار والمستثمرين من جانب، وبين الشركات المقيدة بالبورصة، في محاولة لتنشيط القرارات الاستثمارية ومساعدة بنوك الاستثمار لتقديم صورة أفضل عن الشركات المقيدة بالبورصة أمام عملائهم، خاصة من الأجانب، وفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وأضاف أن هذا الدور يأتي في دور البورصة الطبيعي للترويج للاستثمار في سوق الأوراق المالية، مشيراً إلى أنها خاطبت جميع الشركات المقيدة بالبورصة في ذلك لتجهيز عمل لقاءات بين مسؤولي تلك الشركات وبنوك الاستثمار والمستثمرين للاطلاع على الخطط المستقبلية والفرص الاستثمارية بها.

وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أنه لم يتم تمييز أي شركة عن أخرى، وأنه تمت مخاطبة جميع الشركات المقيدة، سواء النشطة أو غير النشطة، والكبرى والصغرى على حد سواء، موضحاً أن اللقاءات ستتم على مراحل.

وأوضح أنه عقد أمس لقاء مع عدد من مديري الاستثمار ببنوك الاستثمار والمؤسسات المالية العاملة في السوق في إطار السعي لتفعيل قنوات اتصال أكثر كفاءة لأطراف السوق بهدف طرح آخر المستجدات والمتغيرات الحالية للسوق للنقاش.