أرباح المصارف تدفع السوق السعودية لاختراق الـ7200 نقطة

ساهمت النتائج الإيجابية التي أعلنتها بعض المصارف السعودية في دفع المؤشر العام لسوق الأسهم لاختراق مستوى الـ7200 نقطة خلال جلسة تعاملات اليوم، وذلك لأول مرة منذ عام تقريباً، ليغلق عند مستوى 7237 نقطة، محققاً مكاسب بلغت 0.66%، وسط تداولات نشطة بقيمة قاربت 8.4 مليار ريال.

ولقيت السوق دعماً واضحاً من مكاسب عدد كبير من أسهم قطاع المصارف وكذلك بعض أسهم شركات البتروكيماويات.

وأغلق سهم الراجحي مرتفعاً بأقل 1% عند 66.75 ريال، و"ساب" 4.1% إلى 35.50 ريال، و"السعودي الهولندي" 3.7% عند 30.30 ريال، و"سامبا" 2% عند 45.50 ريال، كما ارتفع "سابك" 0.8% إلى 98.25 ريال.

وكشفت نتائج أعمال مصرف الراجحي السعودي، عن تحقيق صافي ربح 2.052 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الحالي 2013، مقابل 2.011 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي، بارتفاع قدره 2%، ومقابل صافي ربح بلغ 1.911 مليار ريال حققها في الربع الأخير من عام 2012، وذلك بارتفاع قدرة 7.4%.



وأرجع المصرف في بيان له على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، سبب الارتفاع في الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الزيادة في إجمالي دخل العمليات، فيما يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض مصاريف العمليات.

وأوضح البيان أن ربحية السهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 1.37 ريال, مقابل 1.34 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغ إجمالي ربح العمليات خلال الربع الأول 3.526 مليار ريال، مقابل 3.427 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 3%، وبلغ صافي ربح التمويل والاستثمارات خلال الربع الأول 2.409 مليار ريال ، مقابل 2.328 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، بنمو 3.5%.

وفي السياق ذاته حقق مصرف الإنماء صافي ربح خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 221 مليون ريال، مقابل صافي ربح 150 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 47% ومقابل صافي ربح للربع السابق 208 مليون ريال وذلك بارتفاع قدرة 6%.

وعزا المصرف سبب الارتفاع خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيس الى نمو عمليات المصرف والزيادة في دخل العمليات، فيما يعود سبب الارتفاع خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق بشكل رئيسي الى نمو عمليات المصرف والزيادة في دخل العمليات.

وبلغ ربح السهم خلال فترة الثلاثة أشهر 0.15 ريال، مقابل 0.10 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.