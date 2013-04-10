%374 ارتفاع صفقات الاكتتابات الإقليمية في 2013

ذكر أحدث تقارير "إرنست ويونغ" حول أنشطة الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للربع الأول من عام 2013، أن أسواق المال الإقليمية سجلت زيادة تعادل 20 ضعفاً في عائدات صفقات الاكتتابات، على الرغم من الانخفاض بمقدار 25% في عدد الصفقات في الربع الأول من عام 2013 (ثلاثة اكتتابات إقليمية بقيمة 1.6 مليار دولار أميركي)، مقارنة بعائدات الربع الأول من عام 2012، الذي شهد أربعة اكتتابات بقيمة بلغت 82.8 مليون دولار، وفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وبحسب التقرير، تمثل صفقات الاكتتابات الإقليمية خلال الربع الأول من عام 2013 ارتفاعاً نسبته 374.3% عن عائدات الربع الأخير من العام الماضي، والذي حقق 339.8 مليون دولار.

وفي هذا السياق، قال فِل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في إرنست ويونغ - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "شهدت اكتتابات الربع الأول من عام 2013 أقوى النتائج، مسجلة أعلى قيمة للربع الأول منذ عام 2008. وتعزى معظم العائدات إلى الاكتتاب الضخم في قطاع الاتصالات في العراق. ويرتبط هذا القطاع بالصفقات ذات القيمة الكبيرة، وسيكون الأداء العالي للربع الأول مستداماً إذا ما كانت النتائج مماثلة في وقت لاحق من العام، والتي من شأنها تعزيز أسواق رأس المال في المنطقة".

وشهدت أسواق المملكة العربية السعودية اكتتابين اثنين، بينما شهد العراق الاكتتاب الأكبر والوحيد والذي حققت شركة الاتصالات "آسياسيل" من خلاله 1.3 مليار دولار.

وحل في المرتبة الثانية اكتتاب شركة "إسمنت المنطقة الشمالية" السعودية بقيمة 240 مليون دولار، تلاه اكتتاب الشركة الوطنية للرعاية الطبية في السعودية بقيمة 97.2 مليون دولار.

وختم غاندير "أظهرت دراسة إرنست ويونغ الأخيرة حول اتجاهات المستثمرين في الشركات، أن أكثر من 40% من المستثمرين في الشرق الأوسط وإفريقيا يفضلون الاستثمار خارج بلدانهم، ولذلك يظل التحدي قائماً حول أي من نشاطات الاكتتابات المحلية سيكون المحرك الرئيسي للأداء القوي والنمو في نشاط الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".