البورصة المصرية ترتفع لأعلى مستوى في أسبوعين

ارتفعت البورصة المصرية لأعلى مستوى لها في أسبوعين يوم الخميس بعدما تعهدت قطر وليبيا بتقديم تمويل للقاهرة بقيمة 5 مليارات دولار، وحققت أيضا معظم أسواق الأسهم في الخليج مكاسب في ظل توقعات بنتائج جيدة لأعمال الشركات.

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، إن قطر ستقدم تمويلا إضافيا لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار بعدما قدمت بالفعل تمويلا في وقت سابق بقيمة نحو خمسة مليارات دولار.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية يوم الأربعاء إن ليبيا وقعت اتفاقا لتقديم قرض لمصر لأجل خمس سنوات بقيمة ملياري دولار بدون فوائد.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.5 في المئة مسجلا أعلى مستوى له منذ 25 من مارس/آذار. وهبط المؤشر 4.2 في المئة منذ بداية العام مسجلا أداء أقل من الأسواق الخليجية.

وقالت فاروس القابضة في مذكرة "تظهر مستويات المقاومة أمام المؤشر بداية عند 5290 نقطة يليها 5425 نقطة.

"حتى تتمكن السوق من الوصول إلى المستوى الأخير فإننا ننصح المستثمرين بالاحتفاظ بالأسهم مع خفض التعرض قرب مستوى المقاومة."

وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب خفضوا تعرضهم لمصر بشدة مع وصول الأوضاع المالية في البلاد إلى مستويات حرجة.

وزاد سهم أوراسكوم تليكوم 1.6 في المئة إلى 4.57 جنيه مصري (0.67 دولار). وصعد السهم خمسة في المئة هذا الشهر بعدما عرضت باسكيندال ومقرها قبرص وهي وحدة لشركة ألتيمو التي يملكها رجل الأعمال الروسي ميخائيل فريدمان شراء جميع أسهم أوراسكوم تليكوم مقابل 3.7 مليار دولار بسعر 0.70 دولار للسهم.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إنها تدرس عرض باسكيندال.

زخم الشراء يتواصل في الإمارات

وفي الإمارات استمر الزخم الشرائي قبل إعلان نتائج الربع الأول لأعمال الشركات وارتفع مؤشر دبي 1% مسجلا أعلى مستوى إغلاق له في 40 شهرا.

وصعد سهم دبي للاستثمار 1% في تداول مكثف مرتفعا للجلسة الرابعة وهو يحاول اللحاق بالمكاسب التي حققتها الأسهم الأخرى منذ بداية العام.

وزاد سهم بنك دبي الإسلامي 3.6 بالمئة وشركة دو للاتصالات 3.3 بالمئة.

وقال اناستاسيوس دالجياناكيس، مدير تداولات المؤسسات لدى مباشر "الأسواق العالمية قوية للغاية في الوقت الراهن وبعض هذه المعنويات يتسلل إلى أسواقنا أيضا".

وأضاف "إلا أنني متشكك قليلا في حركة السوق وستظهر النتائج إن كان هناك بالفعل تحسن في العوامل الأساسية. لا أنصح بالإقبال على الشراء حتى الآن."

وتعززت الأسهم الآسيوية يوم الخميس بفعل بيانات جديدة أبرزت انتعاشا في الصين وإغلاق وول ستريت على مستويات قياسية مساء الأربعاء.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 بالمئة مسجلا أعلى مستوى إغلاق له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2009.

جني أرباح في قطر

وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.4 في المئة مسجلا أدنى مستوى له في خمسة أسابيع إذ قام بعض المستثمرين بالبيع بجني الأرباح قبل عملية إدراج لشركة جديدة بقيمة 12 مليار دولار.

وستطرح شركة الدوحة للاستثمار العالمي المدعومة بأصول من صندوق الثروة السيادي أسهما للاكتتاب العام في مايو/أيار.

وسيقتصر الاكتتاب على المواطنين القطريين وستسمح البورصة للأجانب بالاستثمار بعد إدراج الأسهم التي ستكون لها توزيعات مضمونة بنسبة خمسة بالمئة في العام الأول.

وقال ياسر مكي، مدير إدارة الثروات في "الريان للوساطة المالية"، "هناك ترقب كبير للطرح الأولي.. لا يوجد سبب محدد للتراجع لكن الناس يحتفظون بأموالهم بدلا من الدخول في أسهم لا يستطيعون بيعها عندما يحين موعد الطرح."

وتقلصت الرهانات على نتائج الربع الأول بسبب إمكانية تحقيق أرباح أكبر من الطرح الأولي للدوحة للاستثمار العالمي.