مؤشر نيكي يقفز الى أعلى مستوياته منذ يوليو 2008

قفز مؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوياته منذ يوليو من عام 2008، في تداولات اليوم مع استمرار الطلب القوي على الأسهم نتيجة إجراءات التحفيز التي لم يسبق لها مثيل من البنك المركزي الياباني.

وقد جاءت مكاسب الأسهم اليابانية بعد ارتفاعات قياسية للأسهم الأمريكية وتحديدا مؤشري S&P وDOW JONES.

وقد أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الأمريكي اختلافا في الآراء بين مؤيد ومعارض لاستمرار برنامج التيسير الكمي الذي يشمل شراء شهريا لسندات الخزينة الأميركية بقيمة 40 مليار دولار وشراء للسندات المرتبطة بالرهونات العقارية بقيمة 45 مليار دولار.

ويطالب البعض بإنهاء البرنامج تدريجيا بحلول نهاية العام الجاري في حين يرى البعض الآخر ضرورة الاستمرار فيه لحين تحسن أداء الاقتصاد بما فيها مستويات البطالة.