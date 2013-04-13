"المعدن الأصفر" يتراجع 5% وسط إقبال المستثمرين على البيع

هوت أسعار الذهب نحو 5% مع إقبال المستثمرين من المؤسسات على بيع المعدن النفيس والتحول إلى ملاذات آمنة أخرى وسط مخاوف بشأن مبيعات البنوك المركزية للذهب.

وتحت ضغط عمليات البيع الواسعة هبط سعر الذهب دون 1500 دولار للأوقية للمرة الأولى منذ يوليو 2011.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية المستوى المنخفض 1484.30دولار للأوقية. ويتجه المعدن النفيس نحو تسجيل هبوط نسبته 6% هذا الأسبوع وهو ثالث تراجع أسبوعي على التوالي والأكبر منذ ديسمبر 2011.

وانخفض الذهب نحو 23% عن ذروته القياسية المسجلة في سبتمبر 2011 وهي 1920.30 دولار.

وكان انكماش غير متوقع في مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة قد زاد من الضغوط التي تراكمت خلال الأسبوع من جراء عدة عوامل منها مسودة خطط لقبرص لبيع الذهب.

وسجلت أسعار العقود الآجلة للذهب الأمريكي أدنى مستوى لها منذ يوليو 2011 ونزل سعر عقود الذهب لتسليم يونيو حتى 1481.30 دولار للأوقية قبل أن يتعافى عند التسوية إلى 1501.40 دولار، منخفضا 4.1%.