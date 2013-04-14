قطاع "الخدمات" الأكثر ارتفاعاً في بورصة البحرين

ارتفع مؤشر قطاع الخدمات في سوق البحرين للأوراق المالية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 7.05%، متصدراً القطاعات المرتفعة في السوق خلال تلك الفترة. ليصل إلى مستوى 1330.39 نقطة، مقابل 1242.75 نقطة في نهاية آخر جلسات العام الماضي رابحاً 87.64 نقطة.

وكانت أعلى نقطة وصل إليها مؤشر القطاع خلال الربع الأول في جلسة 27 مارس الماضي عند مستوى 1333.14 نقطة. فيما وصل إلى أدنى مستوياته في جلسة 6 يناير عند 1237.67 نقطة، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وذكر تقرير لمركز معلومات مباشر أن حجم تداولات القطاع خلال الربع الأول بلغ حوالي 14.31 مليون سهم تشكل 3.31% من إجمالي أحجام التداولات بالسوق والبالغة نحو 432.60 مليون سهم.

ويشار إلى أن شركات القطاع حققت صافي أرباح بلغ 101 مليون دينار خلال العام 2012 مقابل 117.07 مليون دينار في العام 2011 بانخفاض نسبته 14% بتراجع قدره 16.25 مليون دينار. وقد أعلنت كافة شركات القطاع والبالغ عددها 9 شركات مدرجة تحقيق أرباح. ولكن 4 منها حققت نمواً في الأرباح فيما تراجعت أرباح 5 شركات.

وتصدرت القائمة شركة البحرين للسينما، حيث حققت نحو 4.44 مليون دينار أرباحاً خلال العام الماضي مقابل 2.73 مليون دينار في العام 2011 بارتفاع نسبته 62.2%. كما ارتفعت أرباح مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 17.36% لتصل إلى 6.39 مليون دينار مقابل 5.45 مليون دينار في العام 2011.

وكانت شركة البحرين لمواقف السيارات أقل الرابحين في القطاع خلال 2012، حيث بلغ صافي ربحها 790 ألف دينار مقابل 730 ألف دينار في العام 2011 بارتفاع نسبته 8.42%.

أما الشركات التي سجلت تراجعاً في أرباحها خلال 2012 فقد تصدرها البحرين لتصليح السفن، حيث حققت نحو 1.42 مليون دينار مقابل 2.61 مليون دينار في العام 2011 بانخفاض نسبته 45%.

كما تراجعت أرباح بتلكو بنسبة 22.08% محققة نحو 65.34 مليون دينار خلال 2012 مقابل 83.86 مليون دينار في العام 2011 بانخفاض قدره 18.51 مليون دينار. وكانت شركة عقارات السيف أقل المتراجعين، حيث حققت نحو 8.27 مليون دينار مقابل 8.60 مليون دينار في العام 2011 بتراجع نسبته 3.78%.