الذهب يهوي دون الـ1400 دولار لأول مرة منذ عامين

هوت أسعار الذهب في معاملات، الاثنين، دون مستوى الـ1400 دولار للأوقية، وهو أقل سعر له منذ مارس 2011 مسجلاً 1397 دولاراً، مع قيام المستثمرين بتسييل مراكزهم إثر انخفاض حاد الأسبوع الماضي.

وهبط السعر الفوري للذهب 4.9 بالمئة إلى 1403.90 دولار للأوقية، وهو أقل مستوى له منذ مارس/آذار 2011، فيما هوت عقود الذهب الأمريكية تسليم يونيو/حزيران ستة بالمئة إلى 1411.60 دولار.

وعمد المستثمرون إلى بيع النفط وسلع أولية أخرى مثل النفط والنحاس بعد نمو دون المتوقع للناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الأول من العام ما ألقى بظلال من الشك على سلامة الاقتصاد العالمي.

وشملت عمليات البيع الكثيف سائر المعادن النفيسة أيضا لتتراجع الفضة في المعاملات الفورية إلى أقل سعر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2010 في حين سجل البلاتين أقل سعر منذ أغسطس/آب من العام الماضي والبلاديوم أقل سعر في ثلاثة أشهر.



وانخفضت الفضة خمسة بالمئة إلى 24.55 دولار للأوقية في حين هبط البلاتين 1.8 بالمئة مسجلاً 1458.24 دولار والبلاديوم 3.9 بالمئة إلى 680.72 دولار للأوقية.