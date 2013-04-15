المؤشر السعودي يهبط 0.7% ويواصل نزف النقاط للجلسة الثالثة

واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي، وأغلق بنهاية تعاملات، الاثنين، على تراجع بنسبة 0.7 %، عند 7145 نقطة، فاقداً نحو 50 نقطة، ليواصل التفريط في مكاسبه القوية التي حققها خلال الأسبوع الماضي.

وشهدت الجلسة تداولات بنحو 7.8 مليار ريال، توزعت على 162 مليون سهم، من خلال 178 ألف صفقة.

وشكل قطاعا البتروكيماويات والبنوك ضغطاً كبيراً على المؤشر العام للسوق، حيث تراجع الأول بنحو 1.15% والثاني 1.17%، كما تراجع "الإعلام" 5%، و"الفنادق" 1.8%.

وجاءت غالبية الأسهم في المنطقة الحمراء، حيث تراجعت أسهم 99 شركة، من بين 156 شركة تم التداول عليها، مقابل ارتفاع 48 سهماً، فيما حافظت بقية الأسهم على مستوياتها السابقة.

وتراجع سهم "سابك" 0.3% إلى 93.50 ريال و"الراجحي" 1.1 %، عند 65.75 ريال، و"التصنيع" 3% إلى 26.30 ريال، و"بنك الرياض" 1.7% إلى 23 ريالاً، و"دار الأركان" 1.8% إلى 8.40 ريال، و"ساب" 1.7% إلى 35.20 ريال.

وتراجع سهم "البحري" 2.7% عند 19.40 ريال، وكانت الشركة حققت أرباحاً بقيمة 144.5 مليون ريال بنهاية الربع الأول. وهبط سهم "إسمنت المدينة" بنحو 1.8% عند 18.40 ريال، عقب انخفاض أرباح الشركة بنسبة 38 % خلال الربع المنتهي في مارس الماضي.

وعلى الجانب الأخضر، واصل سهم "تهامة" صعوده بالنسبة القصوى للجلسة العاشرة على التوالي، وأغلق عند 227.25 ريال، كأعلى إغلاق للسهم في أكثر من ست سنوات ونصف، لتصل مكاسب السهم في هذه الجلسات فقط إلى نحو 157%.

وارتفعت أسهم كل من "الوطنية" و"أسيج" و"فيبكو" بالحد الأعلى لتغلق عند 136، و50 و62.75 ريال على التوالي.