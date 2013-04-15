مؤشر نيكي يتراجع عن أعلى مستوى له منذ 5 سنوات

تراجع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية، الاثنين، مبتعداً عن أعلى مستوى في نحو خمسة أعوام مع قيام المستثمرين بالبيع إثر بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين والولايات المتحدة أثارت بواعث قلق بشأن توقعات الاقتصاد العالمي.



وهبط نيكي 1.6 بالمئة إلى 13275.66 نقطة لينزل عن أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2008 الذي بلغه يوم الجمعة عندما سجل 13568.25 نقطة. ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.3 بالمئة ليسجل 1133.99 نقطة.