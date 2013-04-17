"باسكندال" القبرصية تبدأ في شراء أسهم "أوراسكوم تيليكوم"

نشرت شركة باسكندال القبرصية التابعة لمجموعة ألتيمو الروسية إعلانا في صحيفة الأهرام المصرية أمس بشأن عرض لشراء كامل أسهم أوراسكوم تليكوم مقابل 0,70 دولار للسهم بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقالت باسكندال التي تملك بشكل غير مباشر نحو 25٪ من أسهم أوراسكوم تليكوم إن عرض الشراء سيبدأ في بورصة مصر بداية من اليوم الأربعاء وحتى نهاية جلسة 27 مايو والحد الأدنى لتنفيذ العرض هو 26,6٪ من أسهم أوراسكوم لترتفع نسبة ملكيتها إلى 51٪.

وتملك ألتيمو التي يسيطر عليها الملياردير الروسي ميخائيل فريدمان 47.85٪ في فيمبلكوم التي اشترت في 2010 أصولا لأوراسكوم تليكوم في صفقة قيمتها ستة مليارات دولار.

وقال الإعلان إن فيمبلكوم التي تستحوذ على 52٪ من أسهم أوراسكوم تليكوم قالت للرقابة المالية في التاسع من أبريل، إنها لن تبيع أسهمها. وتبدو محاولة شراء أوراسكوم - التي يخضع نصفها بالفعل لسيطرة فيمبلكوم - خطوة استباقية للشركة الروسية للفوز بمزيد من أرباح جازي التابعة لأوراسكوم تليكوم في حالة بيعها إلى الحكومة الجزائرية.