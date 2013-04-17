"تعاملات مشبوهة" تكبِّد أسهم "شمس وتهامة ووفا" خسائر حادة

تراجعت أسهم تهامة و"شمس" و"وفا" بالحد الأقصى بعد فتح هيئة السوق المالية السعودية تحقيقاً في تداولاتها.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد قالت إنها تشتبه في وجود تعاملات مخالفة لأحكام نظام السوق تمَّت مؤخراً على أسهم شركات تهامة للإعلان و"شمس" و"وفا" للتأمين التعاوني.

وتكبَّد سهم "وفا للتأمين" خسائر قاسية بـ9.9%، ووصل سعر السهم لمستوى 13.5 ريال، تلاه سهم تهامة للإعلان بـ9.8%، إلى مستوى 20.25 ريال، وسهم شمس الذي تكبد خسائر بلغت نسبتها 9.8%، إلى مستوى 100.25 ريال.

وكلَّف مجلس هيئة السوق المالية السعودية الإدارات المختصة بإجراء تحقيق عاجل بشأن التعاملات المذكورة.

ومن جانبها أكدت الشركات المعنية في بيانات منفصلة لها عدم وجود أخبار جوهرية تبرر ارتفاع أسهمها.

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات، الأربعاء، على خسائر بـ0.52%، إلى مستوى 7060 نقطة، بحجم تعاملات بلغ 247 مليون سهم، بلغت قيمتها 6.4 مليارات ريال.