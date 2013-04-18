8 مليارات درهم إجمالي محفظة "العين العقارية"

أكد عبد العزيز حسين الرئيس التنفيذي لشركة العين العقارية إحدى شركات مجموعة العين العالمية، أن إجمالي محفظة الاستثمارات للمشاريع العقارية التي تديرها الشركة تبلغ نحو 8 مليارات درهم، كما ذكرت صحيفة البيان.

وذكر أن الشركة ستطلق مشروع إنشاء فندق بالفجيرة الشهر الجاري بتكلفة تبلغ 300 مليون درهم تديره مجموعة الانتركونتننتال ويتوقع إنجازه خلال عامين حيث يضم 190 غرفة منها أجنحة عائلية وأخرى أجنحة "سبا".

ونوه إلى أن الشركة تعمل حاليا على إنجاز مشروع في دبي بجميرا، حيث يتألف المشروع من برجين إحداهما سكني والآخر فندقي باستثمارات تبلغ مليار درهم. وأشار حسين إلى أن البرج السكني يضم 304 شقق والبرج الفندقي يضم 110 شقق فندقية. وأوضح عزم الشركة إنهاء مشروع حديقة مشرف في مطلع 2015 والذي يتكلف قرابة 250 مليون درهم إذ يبلغ عقد المقاولة وحده نحو 179 مليون درهم.

وكشف عن دراسة الشركة لمشروع استثماري في دبي بمنطقة برج خليفة حيث اشترت الشركة الأرض، وتدرس حالياً اختيارات عدة لتنفيذ مشروع سكني أو فندقي.

وأكد امتلاك الشركة لقطعتي أرض خارج جزيرة ابوظبي تدرس الشركة حاليا إقامة مركز تسوق غير تقليدي لتنشيط السياحة العائلية، إذ تحتاج أبوظبي لمثل هذا النوع من مراكز التسوق.

وقال إن أربعة مواطنين قاموا بشراء 4 فلل فاخرة الجودة في مشروع الشركة بالمغرب والمعروف باسم "قرية السلام" والتي اكتمل تشطيبها وفي مراحلها الأخيرة، حيث تكون جاهزة تماماً في يوليو المقبل. وتضم قرية السلام بالمغرب 26 فيلا مشيدة بجودة فاخرة.