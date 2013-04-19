"الجزيرة تكافل تعاوني" تطرح 30% من رأسمالها للاكتتاب في مايو

أعلنت هيئة السوق المالية في السعودية، عن موافقتها على طرح 10.5 ملايين سهم من أسهم شركة "الجزيرة تكافل تعاوني" للاكتتاب العام بسعر 10 ريالات للسهم الواحد، تمثل 30% من رأسمال الشركة البالغ 350 مليون ريال خلال الفترة من 13 إلى 19 مايو الشهر المقبل.

ووفقا لصحيفة "الشرق" السعودية، ذكرت هيئة السوق أنها ستوزع نشرة الإصدار وتتاح للعموم بوقت كافٍ قبل حلول موعد الاكتتاب وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.

وتعد شركة "الجزيرة تكافل تعاوني" من الشركات الواعدة في قطاع التأمين التعاوني بالمملكة العربية السعودية بحكم ما تمتلكه من خبرة في السوق السعودي من خلال عملها تحت مظلة بنك الجزيرة خلال الـ10 سنوات الماضية.