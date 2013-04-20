"سابك" السعودية تربح 6.56 مليار ريال بالربع الأول من 2013

كشفت نتائج الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن تحقيق صافي ربح خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 6.56 مليار ريال، مقابل صافي ربح 7.27 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 10 %، و مقابل صافي ربح 5.83 مليار ريال للربع السابق وذلك بارتفاع قدره 13%.

من جانبه يرى سلطان العثيمين مدير محافظ الاسهم في شركة منافع القابضة أن النتائج التي أعلنتها "سابك" أعطت مؤشرات ايجابية للسوق بشأن أرباح شركات قطاع البتروكياويات بشكل عام وللشركة خاصة من حيث أنها لازالت قادرة على توليد الأرباح.

وأوضح في لقاء خاص مع قناة العربية أن قرار "سابك" بخفض الانتاج جاء بسبب تراجع الطلب العالمي على منتجات البتروكيماويات نتيجة للأزمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأكد أن قطاع البتروكيماويات السعودي يتأثر بشكل مباشر بما يجري على الصعيد الاقتصادي العالمي، وهذا أمر واضح تماماً في نتائج "سابك" و"التصنيع".

وقالت "سابك" في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية، إن سبب انخفاض صافي الربح في الربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض الكميات المنتجة والمباعة نتيجة أعمال الصيانة الدورية لبعض مصانع الشركات التابعة علماً ان ارتفاع اسعار بعض المنتجات المباعة اسهم في تقليل اثر ذلك الانخفاض.

وبلغت ربحية السهم خلال فترة الثلاثة أشهر 2.19 ريال، مقابل 2.42 ريال للسهم للفترة المماثلة من العام السابق.

وجاءت نتائج شركة سابك متماشية مع توقعات المحللين الذين قدروا أرباح "سابك" الربعية في وقت سابق بين 6 إلى 7 مليارات ريال (1.6 إلى 1.8 مليار دولار).

وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.25% مسجلاً مستوى 7077.7 نقطة، وسط تداولات بلغت نحو 1.5 مليار ريال.

وجاء الدعم بشكل واضح لمؤشر السوق من جانب أسهم القطاع المصرفي الذي شهد مكاسب لغالبية أسهمه، وكذلك أسهم شركات الاتصالات.

وفي المقابل شهد عدد من اسهم شركات البتروكيماويات تراجعاً، بقيادة سهم "سابك" الذي انخفض بنسبة 0.27% ليصل خلال الجلسة إلى سعر 91 ريالاً، وسهم شركة التصنيع بنسبة 1.13% منخفضاً لسعر 26.30 ريال، الأمر الذي شكل ضغطاً على مؤشر السوق.

وأظهرت نتائج شركة التصنيع الوطنية، تحقيق صافي الربح خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 355.4 مليون ريال مقابل 524.4 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض 32.2% ومقابل 242 مليون ريال للربع السابق بارتفاع 46.9%.

وعزت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية، أسباب الانخفاض في الأرباح خلال الربع الأول لعام 2013 مقارنة بالربع المماثل من العام 2012 بشكل رئيسي الى الانخفاض في سعر بيع منتج ثاني اكسيد التيتانيوم، بالإضافة الى ارتفاع في المصاريف العمومية والادارية وكذلك انخفاض في الايرادات الاخرى الناتج عن فروقات العملات الاجنبية.

وفي المقابل أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول لعام 2013 مقارنة بالربع الرابع لعام 2012 إلى ارتفاع كمية المبيعات في قطاعي البتروكيماويات وثاني اكسيد التيتانيوم بالإضافة الى ارتفاع هوامش الربح في قطاع البتروكيماويات لارتفاع اسعار البيع، وكذلك انخفاض تكلفة التمويل الناتج عن اعادة التمويل لإحدى الشركات التابعة.