نتائج مخيبة للآمال تدفع سهم "التعاونية" للتراجع بالحد الأقصى

أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم على استقرار مع ميل طفيف للارتفاع عاكسةً اتجاهها بعد أن كانت قد استهلت التعاملات على تراجع، بدعم من مكاسب جاءت على استحياء من قطاع البتروكيماويات، ما دفع المؤشر لمستوى 7099 نقطة.

ومني سهم التعاونية بخسائر حادة ، بـ9.9%، وذلك بعد نتائج الربع الأول المخيبة للآمال التي أعلنت عنها الشركة اليوم.

وتكبدت شركة التعاونية للتأمين خسائر خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 61 مليون ريال مقارنة بأرباح خلال الفترة ذاتها من العام السابق ومع الربع الأخير من العام الماضي.

وتصدر سهم "تهامة للإعلان" الأسهم الأكثر انخفاضاً في سوق الأسهم السعودية بـ9.9%، فيما تراجع سهم "شمس" بـ0.28%، بعد فتح هيئة السوق المالية السعودية تحقيقا في تداولاتها نهاية الأسبوع الماضي.

وجاء في مقدمة القطاعات الأكثر ضغطاً على المؤشر قطاع الإعلام والنشر الذي فقد ما نسبته 5.4%، تلاه قطاع الاستثمار المتعدد 1.01%.

وكانت شركة "التعاونية" قد أرجعت نتائجها السلبية إلى الزيادة في صافي المطالبات المتكبدة نتيجة الى الإرتفاع الحاد في مطالبات تأمين السيارات والتأمين الطبي.

يشار إلى أن عجزالعمليات التشغيلية في شركة "التعاونية" قفزت 825% خلال الربع الأول إلى 148 مليون ريال.