"موبايلي" توزع 885 مليون ريال عن الربع الأول

قرر مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في اجتماعه اليوم الأحد توزيع أرباح أولية مقدارها 885.5 مليون ريال عن الربع الأول من العام 2013، بواقع (1.15 ريال) عن كل سهم، وتعادل هذه الأرباح ما نسبته 11.50% من القيمة الاسمية للسهم.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم السبت المقبل الموافق 27 أبريل الجاري، وسيتم صرف الأرباح اعتباراً من يوم الأربعاء 1 مايو المقبل، وذلك بالتحويل مباشرة إلى الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.

وكانت الشركة قد أعلنت عن تحقيق صافي ربح خلال الربع الأول 1,340 مليون ريال، مقابل 1,207 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 11%.

وقد بلغت إيرادات الربع الأول 5,628 مليار ريال مقابل 5,009 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 12%. ويعود سبب هذا الارتفاع إلى ارتفاع مبيعات الهواتف الذكية، وارتفاع إيرادات البيانات التي سجلت ما نسبته 30% من إجمالي الإيرادات (23% للربع المماثل من العام السابق).

وارتفعت إيرادات قطاع الأعمال بنسبة 43% خلال الربع الأول مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وقد بلغ الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة 1,975 مليار ريال للربع الأول، مقابل 1,811 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 164 مليون ريال.

وقال رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالعزيز الصغير، "إن استمرار نمو الشركة سيأتي من قطاعي الشركات والبيانات، حيث إن لدى الشركة رؤية واضحة لاحتياجات ومتطلبات قطاع الأعمال في المملكة، إلى جانب امتلاكها أضخم شبكات الجيل الثالث والرابع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أن نمو قطاع الاتصالات سيستمر مدعوماً بقوة توقعات اقتصاد المملكة إلى جانب تزايد النفقات الحكومية".

وأضاف "من المتوقع أن يسهم قطاع الشركات وقطاع البيانات بحوالي 12% و30% على التوالي من إجمالي إيرادات هذا العام".