1.34 مليار ريال أرباح "موبايلي" خلال الربع الأول

حققت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" أرباحا صافية خلال الربع الأول، بلغت 1.34 مليار ريال، مقابل 1.207 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 11 في المائة، ومقابل 1.87 مليار ريال للربع السابق وذلك بانخفاض قدره 29 في المائة. وقد بلغت ربحية السهم خلال الأشهر الثلاثة 1.74 ريال، مقابل 1.57 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

ومن المتوقع أن يجتمع مجلس الإدارة اليوم لتحديد قيمة الأرباح الأولية المزمع توزيعها عن الربع الأول من العام المالي 2013، وتحديد تاريخ الأحقية وتاريخ الدفع للمساهمين، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

وأعادت سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع إيرادات البيانات بشكل رئيس واستمرار ارتفاع إيرادات قطاع الأعمال. كما عزت الشركة سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الأول، مقارنة بالربع السابق إلى أنه عادة ما تكون نتائج الربع الأخير من العام أفضل من الربع الأول الذي يليه، نظرا لتزامنها مع موسم الحج ومناسبات نهاية العام.

وقال المهندس عبد العزيز الصغير رئيس مجلس الإدارة: إن استمرار نمو الشركة سيأتي من قطاعي الشركات والبيانات، حيث إن لدى الشركة رؤية واضحة لاحتياجات ومتطلبات قطاع الأعمال في السعودية، إلى جانب امتلاكها شبكات واسعة للجيل الثالث والرابع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى أن نمو قطاع الاتصالات سيستمر مدعوما بقوة توقعات اقتصاد السعودية إلى جانب تزايد النفقات الحكومية.

وفي هذا السياق، وقعت الشركة اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة Virtustream العالمية لتقديم خدمات الحوسبة السحابية والبنية التحتية اللازمة لدعم قطاع الأعمال لكل من الكيانات الاقتصادية الكبيرة، وكذلك المنشآت المتوسطة والصغيرة.

وستقدم الشركة أيضا جميع الخدمات المضافة مثل النسخ الاحتياطية واستعادتها.

وتابع الصغير أن الشركة وقعت أيضا اتفاقية مع شركة Jasper المزود العالمي لحلول M2M، تمكن "موبايلي" من رفع كفاءة الربط اللاسلكي بين الأجهزة المتعددة وتوفير خدمات في قطاع أنظمة الملاحة الذكية وأنظمة التحكم عن بعد.