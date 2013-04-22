أسواق الإمارات عند أعلى مستوى في عدة سنوات

ارتفعت بورصتا الإمارات إلى أعلى مستوياتهما في عدة أعوام في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون نتائج الربع الأول من العام، بينما هبط سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) السعودية بعد تكبدها خسائر كبيرة في الربع الأول وتحذيرها من نتائج الربع الثاني.

وارتفع مؤشر سوق دبي 1.4 بالمئة يوم الاثنين إلى 1986 نقطة وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2009.

وكان سهم بنك دبي الإسلامي هو الداعم الأكبر للسوق حيث قفز 5.9 بالمئة، بينما أضاف سهم إعمار العقارية 1.3 بالمئة.

وفي العاصمة الإماراتية حقق المؤشر العام لسوق أبوظبي أكبر مكاسبه اليومية في أكثر من عامين مرتفعا 1.8 بالمئة إلى 3153 نقطة. وهذا هو أعلى مستوى للمؤشر منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2009.

وساهمت البنوك في هذا الارتفاع، حيث عاود سهم بنك الخليج الأول الارتفاع فوق 15 درهما بعد زيادته 3.8 بالمئة اليوم. وارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري 3.1 بالمئة كما زاد سهم بنك أبوظبي الوطني 0.9 بالمئة.

السعودية تواصل الصعود

وفي السعودية هبط سهم بترورابغ بالنسبة القصوى بعدما تكبدت الشركة خسائر قدرها 658.1 مليون ريال بنهاية الربع الأول، مقارنة مع أرباح صافية بلغت 115.8 مليون قبل عام وحذرت من أن نتائجها في الربع الثاني قد تتأثر سلبا بإغلاق وحدتها الخاصة بتكسير الميثان لمدة 12 يوما للصيانة.

وأغلق سهم الاتصالات السعودية متراجعا 0.5 بالمئة بعد نتائج فصلية جاءت أقل كثيرا من توقعات المحللين.

ورغم ذلك كان التداول في سوق الأسهم السعودية إيجابيا بصورة عامة إذ ارتفع مؤشر البورصة الأكبر في منطقة الخليج 0.4 بالمئة إلى 7124 نقطة مسجلا ثالث مكسب له على التوالي.

وفي مصر هبط المؤشر الرئيسي للبورصة لليوم الثاني على التوالي هذا الأسبوع متراجعا 0.7 بالمئة.

ونزل سهم المصرية للاتصالات 8.2 بالمئة بعد تداول السهم بدون الحق في توزيعات الأرباح وتراجع سهم بالم هيلز 1.8 بالمئة وحديد عز 2.2 بالمئة.

تباين خليجي

وفي الكويت تعافى المؤشر السعري من خسائره التي سجلها في بداية الجلسة ليصل إلى أعلى مستوى في 29 شهرا. وارتفع المؤشر 0.3 بالمئة مدعوما بسمهي زين وبنك بوبيان اللذين تعافيا من خسائر الجلسة السابقة ليضيفا 1.4 بالمئة و1.6 بالمئة.

وارتفع المؤشر القطري 0.2 بالمئة. وزاد سهم الشركة المتحدة للتنمية 2.4 بالمئة بعد أن قفز صافي ربحها 51 بالمئة في الربع الأول وإعلانها أنها ستصفي مشروعا مشتركا مع البنك التجاري القطري.

وارتفع سهم صناعات قطر واحدا بالمئة. وسجلت الشركة زيادة فاقت التوقعات في صافي ربح الربع الأول بعد إغلاق السوق.

وتراجع المؤشر العماني 0.3 بالمئة تحت ضغط أسهم المؤسسات المالية حيث جاءت نتائج الكثير منها دون التوقعات في الربع الماضي. وهبط سهم بنك مسقط 0.5 بالمئة وبنك أتش.أس.بي.سي عمان 1.5 بالمئة.