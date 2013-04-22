الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصري ويخسر 20% في أسبوع

واصل الدولار تراجعه في السوق السوداء أمام الجنيه المصري، ففيما استقر سعر صرفه في التعاملات الرسمية الصباحية، الاثنين، عند 6.8939 جنيه للشراء و6.9304 جنيه للبيع، تراجع إلى 7.55 جنيه للبيع و7.85 جنيه للشراء في السوق السوداء.

وخسر الدولار نحو 1.90 جنيه بما يعادل نحو 20% أمام الجنيه المصري بعدما تراجع من نحو 9.40 جنيه في تعاملات ما قبل الدعم الليبي والقطري قبل نحو 10 أيام، ليصل إلى نحو 7.5 جنيه في تعاملات السوق السوداء اليوم.

وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه في التعاملات الرسمية، فقد بلغ سعر صرف الريال السعودي 1.8381 جنيه للشراء و1.8481 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 24.1553 جنيه للشراء و24.3086 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 1.8766 جنيه للشراء و1.8871 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء واصلت العملات العربية ارتفاعها ليستقر سعر صرف الريال السعودي عند جنيهين مقابل نحو 1.92 جنيه قبل أسبوع، كما ارتفع سعر صرف الدرهم الإماراتي عند 2.01 جنيه مقابل نحو 1.95 جنيه قبل أسبوع.

وقال إيهاب فاضل، محاسب بشركة صرافة، إن هناك حالة من الاستقرار في سوق الصرف بالنسبة للتعاملات الخاصة بالدولار، حيث بدأ يتراجع منذ إعلان قطر وليبيا عن تقديم دعم مالي لمصر، وهو ما تسبب في تراجع سعر صرف الدولار بنسب قياسية، حيث تراجع سعر صرف الدولار من نحو 9.4 جنيه إلى نحو 7.5 جنيه خلال تعاملات اليوم.

وأوضح أن تراجع الدولار تسبب في زيادة الإقبال على شراء العملات العربية، خاصة الريال السعودي والدرهم الإماراتي، حيث كسر الريال والدرهم حاجز الجنيهين بعدما كانت أسعارهم تتراوح بين 1.9 و1.95 جنيه في بداية تعاملات الأسبوع الماضي.

وأعلنت قطر عن إضافة سندات لمصر ودعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار من الحكومة القطرية من خلال شراء سندات الحكومة المصرية، ليصل إجمالي ما قدمته قطر لمصر منذ الثورة وحتى الآن نحو 5 مليارات دولار.

كما أعلنت الحكومة الليبية عن منح مصر قرضاً دون فوائد بقيمة ملياري دولار لمدة خمسة أعوام، وسيسدد القرض على 5 سنوات بفترة سماح 3 سنوات بهدف دعم الاقتصاد المصري والموازنة العامة للدولة والاحتياطي النقدي الأجنبي.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن بداية الشهر الجاري عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بمقدار 84 مليون دولار خلال شهر مارس الماضي ليصل إلي 13.4 مليار دولار مقابل 13.5 مليار دولار في فبراير السابق عليه.