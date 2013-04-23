مؤشر سوق دبي يخترق مستوى 2000 نقطة لأول مرة منذ 2009

نجح مؤشر سوق دبي المالي في نهاية تعاملات اليوم في اختراق مستوى الـ2000 نقطة، لأول مرة منذ نوفمبر 2009، واستقر عند مستوى 2012 نقطة.

ودعم سهم بنك دبي الإسلامي المؤشر لاختراقات جديدة لم يحققها منذ سنوات، حيث حقق السهم مكاسب بنسبة 2.55%، إلى مستوى درهمين.

وتوقع عادل مرعب مدير شريك لدى TRADE YOUR MARKET أن يستهدف المؤشر مستوى 2200 نقطة في الفترة المقبلة، بعد أن وصل في نهاية شهر مارس الماضي إلى 1950 نقطة.

ولفت مرعب إلى أنه قد تحدث عمليات جني أرباح خلال فصل الصيف، إلا أن الارتفاعات ستتواصل في آخر 4 أو 5 أشهر.

وبلغت قيمة التداولات اليوم في سوق دبي 360 مليون درهم، بأحجام 281 مليون سهم.

وأضاف مرعب في مقابلة مع قناة العربية أن ارتفاعات اليوم جاءت مدعومة من سهم بنك دبي الإسلامي بشكل رئيس، وفي الفترة المقبلة إذا تحرك سهم إعمار صعوداً باتجاه مستويات جديدة عند 5.40 درهم، ومن بعدها 5.75 درهم، فإن مؤشر السوق سيخترق مستويات أخرى.

وقال مرعب "إذا كسر سهم إعمار مستوى 5.40 درهم، فإنه سيستهدف مستوى 5.75 درهم".

وحول نتائج بنك أبوظبي الوطني التي تم إعلانها اليوم قال مرعب إن نتائج البنك كانت فوق التوقعات، مضيفاً "بنوك أبوظبي خلال العامين الماضيين كانت جيدة للغاية، واثنين من أسهم المصارف الكبرى في أبوظبي تخطت مستويات 2008".

ويرى عادل مرعب أنه خلال العامين القادمين ستصعد بنوك دبي بشكل قوي.