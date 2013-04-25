18.5 مليار دولار صفقات اندماج بالمنطقة خلال الربع الأول

ﻛﺸﻔﺖ ﺑﯿﺎﻧﺎت "ﻣﯿﺮﺟﺮ ﻣﺎرﻛﺖ" ارتفاعاً هائلاً تجاوز 101% في صفقات اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻻﺳﺘﺤﻮاذ التي شهدتها المنطقة خلال اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ٢٠١٣، والتي بلغت 19 صفقة قيمتها 18.5 مليار دولار، مقارنة بنحو ٩.٢ ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر موزعة على 87 صفقة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأوضحت "ﻣﯿﺮﺟﺮ ﻣﺎرﻛﺖ" وھﻲ ﺧﺪﻣﺔ إﺧﺒﺎرﯾﺔ وﺑﺤﺜﯿﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻻﺳﺘﺤﻮاذ، أنه بالمقارنة مع اﻟﺮﺑﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ، فقد اﻧﺨﻔضت صفقات القطاع خلال اﻟﺮﺑﻊ اﻷول بنحو 5% ﻣﻘﺎرﻧﺔ بنحو 19.5 مليار موزعة على 80 صفقة.

وﻨﻈمت (MergerMarket)،أمس في دبي "اﻟﻤﻨﺘﺪي اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻼﺳﺘﺤﻮاذ واﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ"، ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺨﺒﺮاء وﻛﺒﺎر اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

وأكدت "ﻤﯿﺮﺟﺮ ﻣﺎرﻛﺖ"، في بيان صحافي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، أن أﻛﺜﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪت ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺘﺤﻮاذ واﻧﺪﻣﺎج ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ واﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎﻻت ﺛﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺘﻌﺪﯾﻦ واﻟﻤﺮاﻓﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٧% ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت.

وﺳﺠﻠﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻮارد إﻟى اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻷول التي بلغت ٣٤ ﺻﻔﻘﺔ ﺑﻘﯿﻤﺔ ١٥.١ ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر، ﺗﺤﺴﻨﺎً ﻛﺒﯿﺮاً واﻧﻄﻼﻗﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻷول ﻟﻌﺎم ٢٠١٢ اﻟﺬي ﺳﺠﻞ ٤٠ ﺻﻔﻘﺔ ﺑﻘﯿﻤﺔ ٥.٧ ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت أي ﺑﺰﯾﺎدة ﻗﺪرھﺎ ١٦٧%.

وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى، ﺳﺠّﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﺎدر اﻧﺨﻔﺎﺿﺎً ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٢.٢% ﺑﺼﻔﻘﺎت ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ٢.٨ ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر موزعة ٢١ ﺻﻔﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻷول ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ٥.٨ ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر (٣٩ ﺻﻔﻘﺔ) ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻷول ﻣﻦ ٢٠١٢.

وﻗﺎل "ﺑﻮرﯾﺲ داﻛﯿﻮ"، اﻟﺸﺮﯾﻚ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻟـ"ﺑﯿﻜﺮ أﻧﺪ ﻣﺎﻛﯿﻨﺰي"، "رأﯾﻨﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﺪﻓﻘﺎً ﺻﺤﯿﺎً ﻟﻨﺸﺎط اﻻﺳﺘﺤﻮاذ واﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪود ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ، وﻛﺬا اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﯿﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻗﻮﯾﺔ ﺻﺎدرة ﻣﻦ أو ﻗﺎدﻣﺔ اﻟﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، وﯾﺒﺪو أن ھﺬا ﺳﻮف ﯾﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻲ ﻋﺎم ٢٠١٤. وﻣﻊ ﺗﻮﺟﮫ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ إلى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﺎرج اﻟﺤﺪود، ﻓإﻧﻨﺎ ﻧﺮى أن ﻓﺘﺮة الـ12 ﺷﮭﺮاً اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺳﻮف ﺗﺸﮭﺪ ﻧﺸﺎطﺎً أﻛﺒﺮ ﻟﻼﺳﺘﺤﻮاذ واﻻﻧﺪﻣﺎج".

ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺘﮫ، قال "ﻓِﻞ ﻏﺎﻧﺪﯾﺮ"، رﺋﯿﺲ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻓﻲ "إرﻧﺴﺖ وﯾﻮﻧﻎ" اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ، "ﯾﺸﯿﺮ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﯿﻢ ﺻﻔﻘﺎت الاﻧﺪﻣﺎج واﻻﺳﺘﺤﻮاذ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ، إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﺴﺘﻮى ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻓﻲ أﺳﻮاق ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊأن ﻧﺸﮭﺪ ﻧﻤﻮاً واﻋﺪاً ﻓﻲ ﻗﯿﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻌﺎم. وﯾﻌﺰى ھﺬا اﻟﻨﻤﻮ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وزﯾﺎدة ﻗﺪرة اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﯿﻦ ﻋﻠى إﺗﻤﺎم اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺸﺮق اأوﺳﻂ اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻮﺑﮭﺎ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار".

وﺻﺮّﺣﺖ روث ﻣﺎﻛﻲ، ﻣﻦ ﻓﺮﯾﻖ "ﻣﯿﺮﺟﺮ ﻣﺎرﻛﺖ" ﻟﻠﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، أن ﻣﻨﺘﺪى اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﯾﺴﺘﻘﻄﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٥٠ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻻﺳﺘﺤﻮاذ واﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺑﻨﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻛﺒﺎر اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ھﯿﻜﻠﺔ وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.

وأﺿﺎﻓﺖ ﻣﺎﻛﻲ أن ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺪﻓﻊ ﻧﺸﺎط اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻣﻦ ٢٠١٣ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﮭﺎ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﺤﻮاذات داﻋﻤﺔ ﻟﻤﺤﻔﻈﺘﮭﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ لﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲ.