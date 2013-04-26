31 مليار درهم مكاسب تحققها بورصات الإمارات بدعم من البنوك

واصلت مؤشرات أسواق المال في الإمارات، صعودها على مدار الأسبوع بدعم من نتائج الشركات، خاصة نتائج البنوك القوية عن الأداء للربع الأول، بحسب صحيفة الخليج الإماراتية.

وارتفع مؤشر سوق الإمارات للأوراق المالية أمس 42 .1%، وقفز متجاوزاً مستوى 3200 نقطة ليصل إلى 32 .3211 نقطة، في الوقت الذي صعد فيه مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 04 .1% مقترباً من مستوى 3300 نقطة، وأغلق مع نهاية التداول عند مستوى 87 .3287 نقطة .

كما ارتفع مؤشر سوق دبي 1 .1% وواصل صعوده فوق مستوى 2000 نقطة ليصل إلى 56 .2075 نقطة، وحققت الأسهم المحلية طيلة الأسبوع مكاسب جديدة في قيمتها السوقية مقدارها 6 .31 مليار درهم (منها 7 .6 مليار درهم مكاسب أمس فقط)، لتصل إلى 21 .477 مليار درهم .



وحفزت النتائج القوية للشركات، خاصة نتائج البنوك للربع الأول من هذا العام، التي ألقت بظلالها على الأداء النشط للأسهم، الكثير من المستثمرين على الدخول إلى أسواق المال وضخ سيولة جيدة، وقد ظهر أثر هذه السيولة بوضوح في تداولات أمس الأول، حين وصلت إلى 804 ملايين درهم، وفي تداولات أمس حين بلغت 761 مليون درهم بما يزيد عن 15 مليار درهم في يومين.

ويؤكد خبراء الاستثمار والمراقبون لحركة أسواق المال دخولاً قوياً للسيولة هذا الأسبوع من قبل مستثمرين مواطنين وخليجيين وعرب وأجانب، وأن هذه السيولة في معظمها قادمة من مؤسسات ذات طابع استثماري مؤسسي، وهو ما أكده أحد الخبراء والمستشارين في إحدى مؤسسات المعنية بحركة الاستثمار في الأسهم المحلية .

وواصل المستثمرون تداولاتهم بالتركيز على أسهم الشركات العقارية والبنوك والخدمات المالية والاستثمارية، حيث استأثرت خمسة أسهم هي "دبي الإسلامي"، وإعمار والدار العقارية ودريك آند سكل وسوق دبي بـ6 .364 مليون درهم، نحو 9 .47% من إجمالي قيمة التداول في السوقين.

وتصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأسهم الأكثر تداولاً وبقيمة 8 .112 مليون درهم، وصعد سعر السهم 74 .4% وأغلق عند 65 .2 درهم، وجاء سهم إعمار العقارية في المرتبة الثانية ضمن القائمة بتداولات بلغت قيمتها 9 .76 مليون درهم، وحقق السهم مكاسب بفلسين وأغلق عند 45 .5 درهم، فيما بلغت قيمة التداول على سهم الدار العقارية 5 .63 مليون درهم، لكن سعر السهم انخفض فلساً واحداً وأغلق عند48 .1 درهم، وجاء سهم دريك آند سكل في المرتبة الرابعة بتداول قيمته 5 .60 مليون درهم، وحقق السهم مكاسب مقدارها 29 فلساً نحو 58 .3 % .

