أبوظبي تعتزم إقامة منطقة مالية عالمية تحاكي دبي

قالت مصادر مطلعة إن إمارة أبوظبي الغنية بالنفط تضع اللمسات الأخيرة على خطط رامية لإقامة منطقة حرة مالية قد تحاكي مركز دبي المالي العالمي وتنافسه.

وأبلغت المصادر "رويترز" أن رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، صادق على مرسوم اتحادي في فبراير لإقامة المنطقة التي تعرف باسم "سوق أبوظبي العالمي" في جزيرة المارية.

وقال مصدر من حكومة أبوظبي طالبا عدم ذكر اسمه إنه من المقرر الإعلان عن التفاصيل واللوائح الخاصة بالمنطقة قريبا.

وأضاف المصدر "ستقدم (المنطقة) جميع العروض التي يمكن أن تقدمها منطقة حرة مالية بما فيها الملكية الأجنبية الكاملة والإعفاءات الضريبية وحرية تحويل رؤوس الأموال والقوانين واللوائح المتفق عليها دوليا وبعض الأمور الأخرى."

ويمكن للشركات الأجنبية العمل تحت نظم ميسرة في المناطق الحرة بالإمارات ويتسنى فيها للمستثمرين الأجانب الاستحواذ الكامل على الشركات ولكنهم يحتاجون لمشاركة أحد المستثمرين المحليين خارج هذه المناطق.

ومن بين المناطق الحرة الأكثر نجاحا في الإمارات "مركز دبي المالي العالمي" الذي تأسس عام 2004 وله قوانينه المدنية والتجارة ومحاكمه وبورصته الخاصة به والتي تعرف باسم ناسداك دبي.

وتتمتع أبوظبي باحتياطات نفطية ضخمة ومن ثم فإنها أقل احتياجا للموارد الاقتصادية لتطوير مركز مالي. غير أن العاصمة الإماراتية تتطلع لتنمية اقتصادها إلى حدود تتجاوز النفط وتطمح إلى ترك بصمتها على الساحة العالمية.