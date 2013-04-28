البورصة المصرية تبدأ إجراءات انتخاب مجلس إدارتها الجديد

قررت إدارة البورصة المصرية البدء في اتخاذ إجراءات الترشح لعضوية مجلس إدارتها (2013-2017)، وذلك لاختيار خمسة أعضاء، من بينهم ثلاثة ممثلين عن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية واثنان عن الشركات المقيدة بالبورصة المصرية من غير الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية على أن يكون أحدهما عن الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي لا يزيد رأسمالها على 25 مليون جنيه، وفقاً لصحيفة "اليوم السابع".

جدير بالذكر أن مجلس إدارة البورصة المصرية الذى تنتهى ولايته في 30/6/2013 يضم بجانب الأعضاء المنتخبين أربعة أعضاء آخرين أحدهم ممثلاً عن البنوك القائمة بنشاط أمناء الحفظ يتم اختياره بالانتخاب وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر وآخر ممثلاً للبنك المركزي يختاره المحافظ، بالإضافة إلى رئيس المجلس ونائبه ويمثلا الإدارة التنفيذية ويصدر بتعينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، ومن المتوقع أن تستغرق الإجراءات ستة أسابيع على أن يتم إعلان النتائج في منتصف يونيو 2013.