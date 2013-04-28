زيادة الطلب على الذهب ترفع سعره 5% خلال أسبوع

سجلت أسواق الذهب أكبر مكسب أسبوعي لها في ثلاثة أشهر، حيث ارتفع سعر الذهب 5% في أسبوع بفضل طلب فعلي قوي، بعد أن تراجع سعر المعدن النفيس الأسبوع قبل الماضي إلى أدنى مستوى في عامين، حيث عوض الذهب أكثر من نصف الخسائر التي تكبدها بين 12 و16 أبريل/نيسان والتي بلغت 225 دولارا للأوقية (الأونصة)، لكن يوم الجمعة تراجع الذهب في تعاملات متذبذبة بفعل عمليات بيع لجني الأرباح، حيث انخفض السعر 0.6 في المئة إلى 1457.76 دولار للأوقية.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران 40 .8 دولار عند التسوية إلى 80 .1484 دولار للأوقية، وفقا لصحيفة "الخليج" الإماراتية.

ارتفعت الفضة مسجلة أعلى مستوى في عشرة أيام عند 82 .24 دولار للأوقية لكنها غيرت اتجاهها وهبطت 7 .1 في المئة في أواخر التعاملات إلى 91 .23 دولار.

وارتفع البلاتين 4 .0 في المئة إلى 49 .1472 دولار للأوقية بينما تراجع البلاديوم 4 .0 في المئة إلى 25 .677 دولار للأوقية.