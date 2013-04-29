الدولار يتراجع وسط ضعف التداولات على العملة الصعبة

تراجع الدولار مقابل عدة عملات، وارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في شهرين يوم الاثنين، حيث واصل المتعاملون تقليص تعرضهم للعملة الأميركية بعد أن أظهرت بيانات في الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة أبطأ من المتوقع في الربع الأول.

وانخفض الدولار 0.3 بالمئة مقابل الين إلى 97.73 ين مبتعدا عن أعلى مستوى في أربع سنوات عند 99.95 ين الذي سجله في وقت سابق من ابريل نيسان بعد أن أعلن البنك المركزي الياباني إجراءات جريئة للتحفيز النقدي.

وجاء انخفاض الدولار مقابل الين في تداولات خفيفة بسبب إغلاق الأسواق المالية اليابانية في عطلة رسمية يوم الاثنين.

وارتفع الجنيه الاسترليني إلى 1.5527 دولار مسجلا أعلى مستوى منذ منتصف فبراير شباط.

وظل الإسترليني قويا منذ أن صدرت بيانات أفضل من المتوقع لنمو الاقتصاد البريطاني في الربع الأول يوم الخميس الماضي وهو ما حد من توقعات بتعزيز برنامج بنك انجلترا لشراء الأصول. وفي أحدث التعاملات بلغ سعر الجنيه الاسترليني 1.5519 دولار مرتفعا 0.3 بالمئة.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.3046 دولار.

وتزايدت التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يخفض أسعار الفائدة في الاجتماع الذي يعقده في الثاني من مايو ايار لدعم اقتصاد منطقة اليورو وهو ما حد من ارتفاع العملة الموحدة التي تراجعت منذ أن سجلت أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.3202 دولار في 16 أغسطس/آب.