بورصة مصر: ربط الأسهم الرئيسية مع تركيا في سبتمبر

قال رئيس البورصة المصرية، الاثنين، إن التداول المشترك مع بورصة إسطنبول سيكون على أسهم المؤشر الرئيسي فقط في كلا البلدين على أن يبدأ ربط البورصتين في نهاية سبتمبر/أيلول المقبل.

وأضاف محمد عمران رئيس بورصة مصر خلال مؤتمر صحافي عقد بالقاهرة "قطعنا شوطاً كبيراً من(مفاوضات) الربط مع بورصة تركيا. الاسهم المسموح عليها بالتداول ستكون المقيدة في المؤشرات الرئيسية في البورصتين. نتناقش الآن مع الرقابة المالية في مصر بشأن عملية الربط".

وكانت بورصة مصر وقعت مذكرة تفاهم مع بورصة اسطنبول في يونيو/حزيران الماضي. وقال أشرف الشرقاوي رئيس الرقابة المالية في مصر لرويترز آنذاك "سيتم توفير شاشة للأسهم التركية وأسعارها بجانب الشاشة المصرية وسينفذ من خلالها شركات السمسرة للعملاء الراغبين في شراء الأسهم التركية. سيتم التعامل معها على أنها شاشة أسعار أسهم محلية".

ووقعت البورصة المصرية اتفاقية تعاون مع شبكتي تداول عالميتين في أغسطس/آب الماضي لربط بورصة مصر مع نحو 175 بورصة عالمية.

وقال مصدر في البورصة المصرية لرويترز، الاثنين: "التداول على الاسهم المقيدة في المؤشرات الرئيسية ستكون كبداية، فقط على ان يسمح فيما بعد لباقي الشركات بالتداول".

وأضاف المصدر الذي رفض نشر اسمه: "تم الاتفاق أيضاً على أن يكون التداول من خلال خمس شركات سمسرة فقط في مصر وخمس شركات سمسرة فقط في تركيا".

وتعاني بورصة مصر من شحِّ السيولة وسط مبيعات من المتعاملين الأجانب منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 وتخوّف مستثمرين آخرين من ضخ أموال جديدة في ظل حالة من عدم التيقن الاقتصادي والسياسي في أكبر البلدان العربية من حيث عدد السكان.