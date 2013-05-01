بورصة مومباي تطلق مؤشراً للأسهم الإسلامية

أطلقت بورصة مومباي مؤشراً للأسهم الإسلامية يستند لمؤشر ستاندر اند بورز بورصة مومباي 500 لتمنح المستثمرين في الأدوات الإسلامية مؤشرا جديدا في واحدة من أكبر بورصات العالم.

ويضم المؤشر الجديد أكبر 500 شركة في بورصة بومباي التي تتوافق مع قواعد التمويل الإسلامي من بين أكثر من خمسة آلاف شركة مدرجة في البورصة.

وأطلق أول مؤشر إسلامي في البلاد في 2010 من خلال بورصة مومباي أيضا ويتتبع أكبر 50 سهما وأكثرها سيولة. وبلغ إجمالي القيمة السوقية لأسهم البورصة 1.32 تريليون دولار حتى يناير كانون الثاني 2013.

ويشهد قطاع المصرفية الإسلامية نموا بطيئا في الهند إذ إن اللوائح المصرفية تلزم البنوك بالإعلان عن أسعار الفائدة التي تفرضها على العملاء ما يتناقض مع لوائح البنوك الإسلامية التي تعتمد على توزيع أرباح على منتجاتها.

ومن أجل تلبية الطلب من 177 مليون مسلم في البلاد يمثلون أكبر أقلية مسلمة في العالم تأمل الصناعة أن تطور منتجات استثمار تلتف حول هذه القواعد ولكن العقبات السياسية والقانونية تبطئ خطى التقدم

