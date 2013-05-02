آبل "تذهل" سوق السندات في صفقة تاريخية بـ17 مليار دولار

في واحدة من أكبر صفقات السندات، أذهلت شركة "آبل" سوق السندات بأكبر صفقة غير مصرفية في التاريخ بلغت قيمتها 17 مليار دولار، بعد أن غيّر عملاق الكومبيوتر سياسته لتهدئة المساهمين الساخطين.

ووفقا لصحيفة الحياة، فبعد أسبوع واحد من إعلان أول تراجع فصلي في أرباح الشركة في عشر سنوات، جاءت "آبل" الى السوق بالصفقة الضخمة لجمع المال لبرنامج طموح سيأتي بعائدات تبلغ 100 مليار دولار نقداً لحملة أسهم "آبل".

وأشارت مصادر إلى أن المستثمرين يسارعون للدخول في صفقة آبل وهي الشركة التكنولوجية الكبرى الوحيدة التي لا تضم دفاترها أي دين على الإطلاق.

واجتذبت صفقة السندات التي تطرح على 6 دفعات والمقوّمة بالكامل بالدولار، طلبات شراء بأكثر من 50 مليار دولار أول من أمس في نيويورك، وهو مستوى ضخم حتى في ظل ظروف انتعاش سوق السندات.

وقال مدير الصناديق في "فرست انفستورز مانجمنت"، راجيف شارما "آبل أوضحت نياتها وهي أن هذه الصفقة تستهدف نشاطاً يرضي المساهمين (...) آبل استثمار يريده الجميع في محافظهم".

والسندات التي تبلغ قيمتها 17 مليار دولار تتجاوز كثيراً أكبر طرح سابق، وفق بيانات خدمة "أي اف ار" التابعة لـ"تومسون رويترز"، وهو إصدار سندات بقيمة 14.7 مليار دولار طرحته "ابوت لابوراتوريز" في نوفمبر الماضي.

وفي وقت سابق، أكد مصدر إبلاغ مستثمرين محتملين بأن هذه ستكون صفقة أبل الوحيدة من نوعها هذا العام، ما بدد الآمال في ما يبدو بطرح سندات أخرى مقوّمة بالإسترليني أو باليورو وساعد في تعزيز الطلب على الصفقة التي قادها دويتشه بنك وغولدمان ساكس.

وتأتي صفقة السندات تتويجاً لأسبوع مهم لـ"آبل" التي غيّرت في سبعة أيام أسلوبها لإرضاء قاعدة المستثمرين فيها فأصبحت أكبر موزع أرباح في العالم واستعادت مكانتها كأكبر شركة من حيث القيمة السوقية التي تبلغ 413 مليار دولار.

وكان المستثمرون المستاؤون من إحجام الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، في وقت سابق عن توزيع أرباح عليهم من "جبل" السيولة النقدية الهائل لدى الشركة والبالغ 145 بليون دولار، والغاضبون من تقلص آفاق نمو الأرباح يقبلون بدرجة كبيرة على بيع سهم "آبل" منذ أن بلغ سعر السهم ذروته عند 705 دولارات في أواخر أيلول/سبتمبر الماضي.

وتهاوى السهم أكثر من 45% منذ 21 سبتمبر حتى 19 أبريل، منخفضاً نحو 320 دولاراً . لكنه عاد الى الارتفاع أكثر من 12% في الأيام العشرة الماضية مع إقبال مستثمرين مهتمين بالعائد على السهم، بعد توزيعات أرباح ضخمة بلغت نحو 3%. وارتفع السهم أكثر من 3% أول من أمس إلى 444 دولاراً.

