تراجع "طفيف" لسوق المال السعودي بـ4.4 نقاط نهاية الأسبوع

أنهت السوق المالية في السعودية، آخر جلسات الأسبوع على تراجع طفيف بـ4.43 نقطة وبنسبة 0.06% وسط تراجع ملموس في أحجام وقيم التداولات إلى 207 ملايين سهم، قدّرت قيمتها بـ5.1 مليار ريال مقارنة مع 5.9 مليارات ريال للجلسة السابقة، كما نفذت من خلال 114 ألف صفقة، وتمكنت من خلالها 54 شركة في الإغلاق على ارتفاع مقابل خسارة 76 شركة أخرى وثبات 26 شركة دون تغيير.

ووفقا لصحيفة الشرق، قد افتتحت جلسة التداول على انخفاض بـ9 نقاط خلال الدقائق الأولى، ووصولاً به إلى نقطة 7150 بتراجع بنحو 29 نقطة وبنسبة 4% مع نهاية الساعة الأولى من الجلسة. عندها تمكنت أسهم "التطوير العقاري" من تقليص خسائر الصباح والإغلاق عند نقطة 7175.

قطاعياً، فقد شهدت جلسة التعاملات تباينات في أداء القطاعات المدرجة، حيث نجحت 7 قطاعات في الإغلاق ضمن المنطقة الخضراء، تصدرها قطاع التطوير العقاري بـ1.2% ومن ثم قطاع النقل بـ0.4%. في المقابل أغلقت 8 قطاعات ضمن المنطقة الحمراء، جاء في طليعتها قطاع الفنادق والسياحة بـ0.9% وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ب 0.8%.

